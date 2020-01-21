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Беларусь вошла в топ-5 рейтинга стран с самым дешевым Интернетом

21.01.2020 19:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь вошла в топ-5 рейтинга стран с самым дешевым Интернетом
Фото из открытых источников

Британский ресурс cable.co.uk провел исследование стоимости Интернета в разных странах. В работе представлена цена на доступ в Сеть в 206 странах.

Беларусь вошла в топ-5 рейтинга стран с самым дешевым Интернетом Почему значок «@» называют собакой?

Беларусь по этому показателю вошла в пятерку стран с самым дешевым Интернетом. В среднем Интернет белорусскому пользователю обходится в сумму $9,87 в месяц в эквиваленте.

Самым дешевым Интернет оказался в Сирии, где в месяц за него приходится платить в среднем $6,6. Далее идут Украина ($6,64), Россия ($7,35) и Румыния ($8,15). Дороже всего доступ в Интернет для жителей Эритреи ($2,666 тыс. в месяц) и Йемена ($2,466 тыс.).

 
 
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В среднем Интернет белорусскому пользователю обходится в сумму чуть менее $10 в месяц.
 
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