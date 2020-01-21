Конкуренция растет: в Минск приходит новая служба такси

Накануне больше 100 таксистов подписали письмо-ультиматум: поднимайте тарифы на 1 км поездки на 5 копеек — иначе блокируем работу диспетчерских. И вообще, можем улицы в центре Минска перекрыть!





Встреча проходит за закрытыми дверями. В самом начале министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович обратил внимание на то, что перекрыванием улиц вопросы не решаются: "Открытое письмо явилось катализатором встречи. Но это заявление заставляет меня сказать: таким образом диалог мы не выстроим".





Министр добавил, что вице-премьер Владимир Кухарев утвердил комплексный план мер по наведению порядка в сфере автомобильных перевозок. Он пишется в том числе при участии бизнеса.









Министр антимонопольного регулирования и торговли на встрече с представителями служб такси / Еврорадио





Присутствующий на встрече заместитель министра транспорта Алексей Ляхнович заметил, что тарифы на услуги такси в Минске скорее будут падать, чем расти:





"Сегодня уже была новость о том, что к нам приходит такси Bolt. Таким образом, тарифы могут ещё больше упасть, потому что появится ещё один конкурент. И нам нужно в рамках этой жесткой конкуренции найти решение проблемы".





Минск уже появился на сайте Bolt. Заказать машину ещё нельзя, но тарифы уже известны. 1 км поездки стоит 30 копеек, плюс 10 копеек за каждую минуту поездки. Минимальный заказ — 3,3 BYN. Это приблизительно соответствует минимальны тарифам, по которым работает "Яндекс.Такси".



