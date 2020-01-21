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Из-за генетического заболевания 15-летняя китаянка выглядела как старуха, но теперь ее не узнать

21.01.2020 19:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о 15-летней жительнице Китая, страдающей редким генетическим заболеванием, из-за него она выглядит как старушка. Но девушке удалось помочь: Media Leaks со ссылкой на The Daily Mail пишет, что ей сделали операцию по корректировке внешности, и теперь школьницу не узнать.


Напомним: девушку зовут Сяо Фэн, она страдает от прогерии. Это один из редчайших генетических дефектов, при котором возникают изменения кожи и внутренних органов, обусловленные преждевременным старением организма. Из-за своей внешности Сяо часто слышала упреки (или даже издевки) от сверстников — из-за этого у нее в школе практически не было друзей.

Семья девушки не смогла самостоятельно собрать нужные деньги на пластические операции на лице Сяо и обратилась к местному филантропу — и он не подвел. Сообщается, что активист сумел «выбить» у одной из профильных клиник 70-процентную скидку на лечение девушки, а остальную сумму помогли собрать обычные люди во время специального благотворительного марафона.


Фото: Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital

После этого Сяо начала проходить медицинские тесты, которые показали: в отличие от многих пациентов с таким же недугом, в ее случае болезнь затронула лишь кожу. В конце декабря китаянке сделали операцию на лице. Врачи удалили девочке лишнюю кожу, изменили форму ее носа, рта и бровей. Теперь кажется, что на фотографии выше разные люди.


Фото: Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital

Почти месяц девушке не позволяли смотреть в зеркало — она увидела себя только во время пресс-конференции, организованной представителями клиники. В итоге медики решили не брать с семьи деньги за операцию. Руководство сочло, что будет лучше, если Сяо потратит пожертвования на реабилитацию после хирургического вмешательства и в будущем на учебу.

 
 
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