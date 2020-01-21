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В Лиде пенсионерка угодила под колеса «Фольксвагена», когда перебегала дорогу вне пешеходного пешехода
Источник материала: Lida.Info
В минувшую субботу в половину восьмого вечера в городе Лида произошел наезд на пешехода.
Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», двигаясь по улице Свердлова совершил наезд на перебегавшую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода слева на право по ходу движения автомобиля местную жительницу 1949 года рождения. Женщина, к слову, не была обозначена световозвращающими элементами.
Пешеход с различными переломами была госпитализирована в учреждение здравоохранения, сообщает
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В Лиде пенсионерка угодила под колеса «Фольксвагена», когда перебегала дорогу вне пешеходного пешехода
В минувшую субботу в половину восьмого вечера в городе Лида произошел наезд на пешехода. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», двигаясь...
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