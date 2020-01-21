Минское «Динамо» подписало хорватского защитника

Источник материала: Tut.by

Контракт с минским «Динамо» подписал 27-летний хорватский защитник Карло Бручич, сообщает официальный сайт клуба .



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Карло является воспитанником футбольной академии загребского «Динамо», правда, за основной состав бело-синих Бручич не сыграл ни матча, хоть формально и стал чемпионом страны в составе этого клуба в 2011 году.

В 2012 году Бручич на правах аренды перешел в фарм-клуб динамовцев, столичную «Локомотиву», где выступал до лета 2016 года. В составе этого клуба Карло принял участие в 131 матче, в котором заработал 24 результативных балла (7+17).

В 2013 году Бручич дважды сыграл против минского «Динамо» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Летом 2016 года хорват перебрался в израильский «Ашдод», в составе которого сыграл в 80 матчах и заработал 5 результативных баллов (1+4).

Зимой 2019 года перебрался в Японию, в «Саган Тосу», однако уже летом покинул команду. За японцев Бручич сыграл в 9 играх.

В сентябре защитник подписал контракт с литовской «Судувой», где также сыграл в 9 матчах и заработал 7 результативных баллов (2+5).