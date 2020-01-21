Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5 градусов.
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Ветрено и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 января
21.01.2020 20:30 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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