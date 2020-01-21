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Ветрено и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 января

21.01.2020 20:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ветрено и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 января
Фото из открытых источников

Ветрено и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 января Метеобомба. Правда ли, что в аномальной зиме виновато климатическое оружие?
По данным синоптиков, в среду, 22 января, в Беларуси будет облачно. Временами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), во второй половине дня местами на дорогах гололедица. Ветер будет западный, северо-западный 6-11 м/с, во многих районах порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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