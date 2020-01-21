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«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти

21.01.2020 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 января во Дворце Независимости состоялась встреча, которую по времени немного сместило общение Александра Лукашенко и Дмитрия Рогозина (здесь подробнее), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но Президент тут же объяснит: и тема важная, и планы у Беларуси и России едва ли космические.

Вот бы и в нефтяном вопросе такое единодушие. Но пока ситуация с поставками нефти в Беларусь непростая. Именно этой теме было посвящено совещание у Президента. Основной лейтмотив встречи: нужно искать новые, другие источники сырья, помимо России. Но не отказываясь от нашего традиционного партнера.

Глава государства даже озвучил приблизительную формулу «30 – 30 – 30». В частности, треть потребностей страны могут покрывать поставки через страны Балтии, еще треть транзитом по территории Украины, и 30-40% останется за Россией. Ну а дальше придется всё просчитать: и выгоду, и потери.

Евгений Пустовой продолжит.    

Совещание с узким кругом специалистов и оптимальным представительством высшего руководства началось с задержанием по времени. Глава государства извинился. Сверка космических часов затянулась.   

Гендиректор «Роскосмоса»: «У белорусских предприятий есть огромный потенциал сотрудничества с нашими»

«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Строительство атомной станции, IT-парк, космос – это будущее, высокие технологии. Речь шла о развитии совместно с крупнейшей космической державой контактов по дальнейшему развитию ракетно-космического сотрудничества. Многие наши предприятия уже ориентированы на это, и нам очень важен был не только российский рынок, но и контакты в научно-промышленной сфере. Удалось о многом условиться. В правительстве России проработают наши предложения, и нам доложат.

«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти


Евгений Пустовой, корреспондент:  
Космическое сотрудничество с основным партнёром – образно говоря космос: большой России никуда без белорусских микрочипов. В общем, звёзд не схватить. А вот углеводородное сотрудничество более приземлённое. Что же, как говорится, бизнес – ничего личного.

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«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти

Тема переговоров с российской стороной далеко не единственная. Эффективность экспорта нефтепродуктов зависит не только от цен на российскую Urals, но и от модернизации НПЗ (которая завершается – глубина переработки достигает европейского уровня), и прежде всего от грамотного менеджмента. Когда даже контракты нельзя полностью озвучивать.    

«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти


Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»: 
В одну корзину не складывают все яйца. Поэтому выгоду такой комплексный подход всегда имеет, и при комплексном подходе где-то ты можешь терять, где-то находить. Но суммарный эффект получаешь положительный.  

«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти

Даже несмотря на приостановление поставок российской нефти, белорусы вновь продолжают импортировать нефтепродукты. У белорусских нефтехимических компаний есть международный авторитет. Поэтому ряд государств и компаний готовы работать с нами. Уже 22 января на «Нафтан» поступит 80 тысяч норвежской нефти. Но найти – это полдела, надо ещё и грамотно продать готовый продукт.

Председатель «Белнефтехима»: Дальнейшая реализация через порты будет исходить из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты

Александр Лукашенко:
Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать. Как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов. Это очень важный вопрос сегодня, и мы должны в этой непростой ситуации получить соответствующий эффект. Повышение продаж на экспорт нефтепродуктов, произведенных нашими заводами, – это большой ресурс.   

«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти


Реверс, танкеры или составы – выбор будет сделан из экономической целесообразности. А выбор действительно есть. Многие готовы подставить плечо, в том числе логистическое. Тут главное, чтобы оно не было слишком длинным.

Председатель «Белнефтехима»: Дальнейшая реализация через порты будет исходить из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты

Евгений Пустовой:   
Искать новые рынки глава государства призывал и в годы, когда российские партнёры были более сговорчивыми. Но как только ситуация на мировым рынке углеводородов изменилась, вместе с котировками вверх поползли и аппетиты российских нефтяников. А нашим нефтепереработчикам надо шевелиться – это мировая практика.   

«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти

Александр Лукашенко:
В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов – решайте вопросы. Не можете – уходите.    

«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти

Хочу всех предупредить: персональная ответственность за все предложения. Если кто-то видит, что мы можем экспортировать продукцию по 2-3 каналам или монополизировать процесс экспорта, – каждое предложение должно быть персонифицировано. Ато у нас рассуждений, болтовни много, решения из-за болтовни не принимаются, а если решения примут – не с кого потом будет спрашивать. Даже если в должности не останутся, будут головой отвечать за принятые решения. Поэтому никаких личных пристрастий, интересов – только государственные. Мы не космос изобретаем, не новые космические аппараты. Весь мир работает, примеров много. Берите любой из них и давайте в этом направлении действовать.   

«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти

За развитием нефтеперерабатывающего комплекса Президент следит постоянно. 21 января во Дворце Независимости проанализировали уже проделанную работу.    

«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти

Сейчас поиск альтернативных источников продолжается, а переговоры с пока основным партнером ведутся. Не исключено, что эти разногласия субъектов хозяйствования всё-таки обсудят на более высоком уровне. Ведь в современном мире даже политика пахнет нефтью.   

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой, Андрей Рыбаков
 
 
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Новости Беларуси. 21 января во Дворце Независимости состоялась встреча, которую по времени немного сместило общение Александра Лукашенко и Дмитрия Рогозина...
 
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