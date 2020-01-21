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«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 января во Дворце Независимости состоялась встреча, которую по времени немного сместило общение Александра Лукашенко и Дмитрия Рогозина (
Вот бы и в нефтяном вопросе такое единодушие. Но пока ситуация с поставками нефти в Беларусь непростая. Именно этой теме было посвящено совещание у Президента. Основной лейтмотив встречи: нужно искать новые, другие источники сырья, помимо России. Но не отказываясь от нашего традиционного партнера.
Глава государства даже озвучил приблизительную формулу «30 – 30 – 30». В частности, треть потребностей страны могут покрывать поставки через страны Балтии, еще треть транзитом по территории Украины, и 30-40% останется за Россией. Ну а дальше придется всё просчитать: и выгоду, и потери.
Совещание с узким кругом специалистов и оптимальным представительством высшего руководства началось с задержанием по времени. Глава государства извинился. Сверка космических часов затянулась.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тема переговоров с российской стороной далеко не единственная. Эффективность экспорта нефтепродуктов зависит не только от цен на российскую Urals, но и от модернизации НПЗ (которая завершается – глубина переработки достигает европейского уровня), и прежде всего от грамотного менеджмента. Когда даже контракты нельзя полностью озвучивать.
Даже несмотря на приостановление поставок российской нефти, белорусы вновь продолжают импортировать нефтепродукты. У белорусских нефтехимических компаний есть международный авторитет. Поэтому ряд государств и компаний готовы работать с нами. Уже 22 января на «Нафтан» поступит 80 тысяч норвежской нефти. Но найти – это полдела, надо ещё и грамотно продать готовый продукт.
Александр Лукашенко:
Евгений Пустовой:
Александр Лукашенко:
Хочу всех предупредить: персональная ответственность за все предложения. Если кто-то видит, что мы можем экспортировать продукцию по 2-3 каналам или монополизировать процесс экспорта, – каждое предложение должно быть персонифицировано. Ато у нас рассуждений, болтовни много, решения из-за болтовни не принимаются, а если решения примут – не с кого потом будет спрашивать. Даже если в должности не останутся, будут головой отвечать за принятые решения. Поэтому никаких личных пристрастий, интересов – только государственные. Мы не космос изобретаем, не новые космические аппараты. Весь мир работает, примеров много. Берите любой из них и давайте в этом направлении действовать.
За развитием нефтеперерабатывающего комплекса Президент следит постоянно. 21 января во Дворце Независимости проанализировали уже проделанную работу.
Сейчас поиск альтернативных источников продолжается, а переговоры с пока основным партнером ведутся. Не исключено, что эти разногласия субъектов хозяйствования всё-таки обсудят на более высоком уровне. Ведь в современном мире даже политика пахнет нефтью.
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«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти
Новости Беларуси. 21 января во Дворце Независимости состоялась встреча, которую по времени немного сместило общение Александра Лукашенко и Дмитрия Рогозина...
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