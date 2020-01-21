Уже забыли про трубача? А он приготовил колокол, в который будет звонить за 15 минут до полудня

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодняшний порывистый пронизывающий ветер (как оказалось, это еще не самый сильный на гребном канале) не помешал осуществить ежедневный ритуал.





Благодаря помощникам трубач справился и в указанное время, ровно в 12:00, с гордостью уведомил присутствующих о наступлении полудня...





Прототип нашей трубы - национальный белорусский инструмент Сурма. А вот почему в рамках нашего проекта современный вариант трубы именно таких размеров, нам предстоит узнать из опубликованной вскоре легенды "Берестейского трубача"...





Еще одно новшество в рамках нашего проекта "Берестейский трубач". Вскоре, за 15 минут до наступления ритуала подачи полуденного троекратного сигнала трубой, трубач будет бить в специальный колокол. Сообщая тем самым присутствующим о готовности.



* колокол так же будет находится на открытой площадке башни гребного канала.