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Уже забыли про трубача? А он приготовил колокол, в который будет звонить за 15 минут до полудня
21.01.2020 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодняшний порывистый пронизывающий ветер (как оказалось, это еще не самый сильный на гребном канале) не помешал осуществить ежедневный ритуал.
Благодаря помощникам трубач справился и в указанное время, ровно в 12:00, с гордостью уведомил присутствующих о наступлении полудня...
Прототип нашей трубы - национальный белорусский инструмент Сурма. А вот почему в рамках нашего проекта современный вариант трубы именно таких размеров, нам предстоит узнать из опубликованной вскоре легенды "Берестейского трубача"...
Еще одно новшество в рамках нашего проекта "Берестейский трубач". Вскоре, за 15 минут до наступления ритуала подачи полуденного троекратного сигнала трубой, трубач будет бить в специальный колокол. Сообщая тем самым присутствующим о готовности.
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Сегодняшний порывистый пронизывающий ветер (как оказалось, это еще не самый сильный на гребном канале) не помешал осуществить ежедневный ритуал. Благодаря...
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