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За пенсию с музыкой: в Париже протестует под "живой" оркестр

21.01.2020 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оркестр оперы Парижа поддержал протесты и сыграл на улице


Концерт на ступенях оперы Парижа (Фото: EPA)

Оркестр и хор Парижской оперы поддержали протестующих против пенсионной реформы, дав бесплатный концерт под открытым небом. Об этом сообщает Reuters.

Музыканты выступили на лестнице исторического здания оперы Гарнье.

Во время получасового концерта исполнялись отрывки композиций классической музыки и увертюры из опер Бизе и Верди.

В завершении выступления оркестр сыграл национальный гимн Франции – "Марсельезу".

Артисты Парижской оперы уже месяц бастуют в знак протеста против пенсионной реформы, которая положит конец многовековой традиции государственной поддержки музыкантов.


В соответствии с соглашением, подписанным в 1698 году во время правления Людовика XIV, танцоры Парижской оперы могут уйти на пенсию в полном объеме в возрасте 42 лет, певцы в возрасте 57 лет и музыканты в возрасте 60 лет.

Справка. Пенсионная реформа во Франции предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без отчислений) французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной. 
 
 
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Оркестр оперы Парижа поддержал протесты и сыграл на улице
 
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