Владимира Цеслера лишили возможности работать?

Несколько дизайнеров по результатам мониторинга могут лишиться права на льготную аренду мастерских, за одну из них уже выставили счет почти на 100 тысяч рублей.





Sputnik председатель творческого объединения Дмитрий Сурский. Если решение, принятое по итогам мониторинга Комитета госконтроля, не пересмотрят, Белорусский союз дизайнеров ждет финансовый крах, заявил в интервьюпредседатель творческого объединения





Результаты мониторинга и выводы, к которым пришли представители госконтроля, в Союзе дизайнеров не видели. Но, судя по наступившим последствиям, делают вывод, что контролеры усмотрели в работе дизайнеров в своих мастерских коммерческую составляющую, поэтому рекомендовали ЖРЭО лишить арендаторов льгот. Во всяком случае, дизайнеру аксессуаров Максиму Карасю арендную плату за мастерскую уже пересчитали, причем за все время аренды, и выставили объединению счет в размере 98 тысяч 578 рублей. Известно, что счета готовят в отношении еще ряда помещений.





Важная деталь: мастерские у города арендует для своих творцов именно творческое объединение. И соответственно, финансово отвечать, не исключено, придется Союзу.





"Союзу будет кирдык. Потому что 50 тысяч долларов нет ни у союза, ни у этого несчастного дизайнера. Чтобы найти такую сумму, ему надо продать квартиру, а я не уверен, что она у Карася есть", – говорит Сурский.

Sputnik расспросил главу Белорусского союза дизайнеров о том, почему возникла такая ситуация и каким может быть выход.

Кровать Цеслера

Мастерские для членов союза дизайнеров у города арендует само творческое объединение. По закону арендная плата может рассчитываться для творцов по льготной ставке – 0,1. В ходе мониторинга проверяющие, судя по всему, пришли к выводу, что дизайнеры в мастерских не только творят, но и подрабатывают, а значит оснований для льготной аренды нет.





Дизайнеров подвел их юридический статус, предполагают в творческом объединении – многие из них зарегистрированы как ИП.





"Ребята в свое время открыли ИП для того, чтобы, первое, можно было закупать нормально ткани по безналу, потому что не всегда хотят продавать за нал, и, второе, чтобы выставляться на маркетах. Кроме того, некоторое время назад возникла коллизия: художник не является предпринимателем, если доход от его деятельности как художника нерегулярный. Но потом выяснилось, что, если ты продал более одного произведения, это уже регулярный доход. Поэтому многие тогда, чтобы себя обезопасить, быть прозрачными для властей, чтобы платить налоги, пооткрывали ИП. А оказалось, что возникло противоречие", – рассказывает Сурский.





У обладателя самого внушительного счета за аренду Максима Карася контролеры обнаружили в мастерской три машинки.





"У него спросили: почему у вас здесь три швейные машинки? Он объяснил: каждая выполняет свою определенную операцию. Одна подрезает кожу, другая сшивает, третья еще что-то делает. То есть он не тиражи там делает, он делает образцы и прототипы, которые потом уходят на производство или используются на показах", – объясняет глава союза дизайнеров.





Представители комитета госконтроля, изучив соцсети, выяснили, что Карась предлагает себя еще и как преподавателя, учит работать с кожей. Но что плохого в том, что художники передают свой опыт и платят при этом налоги, задается вопросом Сурский.





Претензии у контролеров, по данным главы Союза, возникли к мастерским восьми членов творческого объединения, в том числе и мастерской легендарного Владимира Цеслера.





"Например, к Цеслеру была претензия в том, что там находится кровать. В итоге за следующий месяц выставили аренду без льготы. Они посчитали, что пожилой человек – а Володе Цеслеру уже почти 70 – не имеет права, работая в мастерской за компьютером или мольбертом, прилечь и расслабиться. Посчитали, что нецелевое использование, вероятно, что, может быть, он там ночует", – предположил Дмитрий Сурский.





Причем сами дизайнеры по просьбе контролеров подготовили о себе развернутые резюме с перечислением заслуг и творческих побед: участия в показах, победы в конкурсах. Работа Юлии Гилевич в минувшем году, к примеру, была на обложке французского VOGUE.





"Все ребята творческие. Молодые люди, которые рискнули, нашли в себе силы самостоятельно заниматься творчеством – не сидя на шее ни у кого… И вот так это обернулось…" - говорит Сурский.

Есть ли выход

Пока Белорусский союз дизайнеров направил письма в Комитет госконтроля, Министерство культуры, Совет министров и Администрацию президента. Попросил еще раз взглянуть на ситуацию и разобраться.





"Все в мастерских делают что-то на продажу. Это очевидно: художники пишут картины, художники декоративно-прикладного искусства создают что-то из керамики, скульпторы создают монументальные работы, которые продаются городу за большие деньги. И все это происходило и происходит в мастерской. А почему это не сработало с дизайнерами?!" – рассуждает глава Белорусского союза дизайнеров.





В творческом объединении также не понимают, почему счет за аренду в истории с Карасем выставили задним числом.





"Это же противоречит договору. В договоре прописано четко: если есть нарушения, то дается срок на исправление этих нарушений, а потом заключается допсоглашение, по которому, если обе стороны согласны, идет оплата уже по другой ставке. А если не согласны, то договор расторгается", – говорит Сурский.

Вся эта история, полагают в творческом объединении, показала, что нужно корректировать законодательство, более четко прописать статус и обязанности творческих людей, а также предметно расписать положение о творческой мастерской: что это такое, что там может происходить, а что не может.





обратился в Комитет госконтроля с просьбой прокомментировать ситуацию. Sputnikв Комитет госконтроля с просьбой прокомментировать ситуацию.











