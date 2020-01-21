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«Убеждён, что нет предела совершенству». Виктора Хренина представили коллективу Минобороны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Приоритеты в работе Министерства обороны останутся прежними. Основные усилия ведомство направит на выполнение задач, которые поставил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава Администрации Президента представил 21 января коллективу Минобороны нового министра, а также начальника Генштаба. Напомним, накануне на пост руководителя военного ведомства был назначен генерал-майор Виктор Хренин, ранее он командовал войсками Западного оперативного командования.
Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил стал генерал-майор Александр Вольфович, бывший до этого первым замом. Экс-министр обороны Андрей Равков стал государственным секретарем Совета безопасности.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Президент обозначил основные задачи, которые предстоит решать оборонному ведомству. В первую очередь – сохранить и развивать кадровый потенциал, совершенствовать обучение личного состава. Важно также повысить престиж военной службы. Практикой станут внезапные проверки в войсках – с отработкой учебно-боевых задач.
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Новости Беларуси. Приоритеты в работе Министерства обороны останутся прежними. Основные усилия ведомство направит на выполнение задач, которые поставил...
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