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Без мороза. но будет штормить. Рекомендации МЧС при сильном ветре
Источник материала: Партизан
Сильный порывистый ветер сохранится в Беларуси еще в ближайшие двое суток. Об этом предупреждает Белгидромет.
«В течение суток 22 января (среда) и ночью 23 января (четверг) во многих районах страны и в Минске сохранится ветер порывами до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
Фото из открытого доступа
Также в среду по республике ожидаются осадки — дождь и мокрый снег.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Сильный порывистый ветер сохранится в Беларуси еще в ближайшие двое суток. Об этом предупреждает Белгидромет.
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