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Без мороза. но будет штормить. Рекомендации МЧС при сильном ветре

21.01.2020 20:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сильный порывистый ветер сохранится в Беларуси еще в ближайшие двое суток. Об этом предупреждает Белгидромет.

 «В течение суток 22 января (среда) и ночью 23 января (четверг) во многих районах страны и в Минске сохранится ветер порывами до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Фото из открытого доступа

Также в среду по республике ожидаются осадки — дождь и мокрый снег.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
 
Теги: Минск
 
 
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Сильный порывистый ветер сохранится в Беларуси еще в ближайшие двое суток. Об этом предупреждает Белгидромет.
 
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