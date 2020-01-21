Без мороза. но будет штормить. Рекомендации МЧС при сильном ветре

«В течение суток 22 января (среда) и ночью 23 января (четверг) во многих районах страны и в Минске сохранится ветер порывами до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.





Фото из открытого доступа





Также в среду по республике ожидаются осадки — дождь и мокрый снег.





Рекомендации МЧС при сильном ветре:





уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).



