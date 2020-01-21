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На ул. Калиновского столкнулись сразу 5 машин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Массовая авария произошла днём 21 января в Зелёном Луге. На улице Калиновского столкнулись сразу 5 машин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По информации ГАИ, автомобиль марки Ford двигался со стороны проспекта Независимости. В районе Всехсвятской водитель совершил неожиданный для остальных участников движения манёвр и врезался в Opel. От удара легковушка сперва отлетела на припаркованное авто, а после перевернулась.
В дорожную неразбериху также оказались втянуты грузовик и маршрутка. Все автомобили получили повреждения. Помощь медиков не понадобилась.
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Новости Беларуси. Массовая авария произошла днём 21 января в Зелёном Луге. На улице Калиновского столкнулись сразу 5 машин, сообщили в программе «Столичные...
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