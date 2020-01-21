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Беларусь намерена покупать у России до 40% нефти

21.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь намерена получать из России до 40% необходимых объемов нефти, заявил президент республики Александр Лукашенко. 

«Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь», – сказал глава государства на совещании в Минске по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт. 

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что же, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться», – добавил он. 

В прошлом году страна получила 18 миллионов тонн нефти. С января поставки российского сырья практически прекратились из-за отсутствия контрактов на этот год. Накануне Минск купил 80 тысяч тонн норвежской нефти – она поступит в ближайшие дни через литовский порт Клайпеда. 



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Теги: Минск
 
 
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В прошлом году страна получила 18 миллионов тонн нефти.
 
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