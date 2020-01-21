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Иран признал, что украинский Boeing сбили двумя ракетами
Источник материала: СТВ
Новости мира. Власти Ирана признали, что самолет Международных авиалиний Украины был сбит двумя ракетами. Об этом говорится во втором предварительном отчете Организации гражданской авиации Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снаряды класса «земля-воздух» малого радиуса были выпущены из зенитно-ракетного комплекса с северного направления. Иранские власти также заявили, что в стране нет технологий для расшифровки некоторых материалов чёрных ящиков лайнера, а французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить для этого необходимое оборудование.
Напомним, трагедия произошла 8 января. Иранские военные сбили украинский Boeing по ошибке, приняв его за вражескую цель. В результате крушения погибли 176 человек.
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Новости мира. Власти Ирана признали, что самолет Международных авиалиний Украины был сбит двумя ракетами. Об этом говорится во втором предварительном отчете...
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