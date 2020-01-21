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За право представить Беларусь на «Евровидении-2020» будут бороться 49 конкурсантов

21.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За право представить Беларусь на «Евровидении-2020» будут бороться 49 конкурсантов

За право представить Беларусь на «Евровидении-2020» будут бороться 49 конкурсантов. Их список размещен на сайте Белтелерадиокомпании, рассказали в эфире «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

В числе претендентов Виталий Воронко, Анжелика Пушнова, Ян Ярош, Жанет, группа PROвокация, NAPOLI и другие. «Всего в адрес организаторов поступило около сотни заявок, 30 из которых от иностранных исполнителей. Согласно условиям положения нацотбора, они не могут продолжить борьбу за право стать голосом нашей страны на международном шоу», — сообщили в эфире «Беларусь 1». Также не прошли исполнители, чьи заявки не соответствовали условиям положения о конкурсе.

Как сообщается на сайте Белтелерадиокомпании, в ближайшее время продюсерская группа проекта свяжется со всеми конкурсантами, приглашенными на прослушивание, которое состоится 27 января в 12.00 в студии «600 метров». Песню конкурсанты будут исполнять на сцене в режиме живого звука в сопровождении музыки или фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций. Максимальная продолжительность композиции — три минуты.

Специалисты из мира телевидения, музыки и шоу-бизнеса определят по итогам прослушивания до 12 участников финала. До 6 марта разрешится главная интрига нацотбора. Телезрителей «Беларусь 1» и «Беларусь 24» ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять нашу страну на 65-м конкурсе песни «Евровидение» в Роттердаме (Нидерланды) в мае.

Проект организован Белтелерадиокомпанией — единственным в Беларуси членом Европейского вещательного союза — и Министерством культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на сайте медиахолдинга.

https://www.belta.by/

 
 
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За право представить Беларусь на «Евровидении-2020» будут бороться 49 конкурсантов. Их список размещен на сайте Белтелерадиокомпании, рассказали в эфире «Беларусь...
 
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