Источник материала: Новости Волковыска

Новые ограничения по использованию пластика в упаковках планируется ввести в Беларуси с 2021 года. В планах отказаться от пластиковой тары для напитков, объем которой составляет более 1 литра.

Для розлива алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков хотят использовать тару объёмом не более одного литра. Это должно произойти до конца новой пятилетки, требуется внести изменения в технические регламенты.

С 2021 года в нашей стране появятся новые ограничения по использованию пластика. Так, с 1 января будет запрещено использовать некоторые виды полимерных материалов в виде упаковки.

Сейчас прорабатывается перечень запрещённой полимерной упаковки. Он должен появится в первой половине 2020 года.

Кроме того, предусматривается введение депозитно-залоговой тары для сбора пластиковой, стеклянной тары, банок из жести. План предусматривает поэтапное замещение пластика, предприятиям дадут время на модернизацию производств.

Напомним, на прошлой неделе Совмином было принято постановление №7, которое предусматривает поэтапный переход на экоупаковку и введение с 2021 года ограничений по использованию пластиковой тары.

Также, в Беларуси появится 30 новых полигонов, где отходы будут не только закапывать, но также сортировать и компостировать.