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Беларусь вошла в пятерку стран с самым доступным интернетом
Источник материала: Партизан
Среди 206 исследованных государств Беларусь заняла пятое место по доступности высокоскоростного интернета,
В лидеры рейтинга вышла Сирия, где доступ в Сеть на месяц можно получить в среднем за 6,6 доллара США (здесь и далее стоимость указана в этой валюте). На втором месте по дешевизне интернета оказалась Украина (6,64), на третьем – Россия (7,35), на четвертом – Румыния (8,15). Беларусь разместилась на пятой строчке (9,87). Наименее доступные цены на интернет найдены в Йемене (более 2,4 тыс. долларов) и Эритрее (свыше 2,6 тыс. долларов).
Кроме того, в мире наблюдается увеличение скорости широкополосного доступа при снижении его стоимости.
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Среди 206 исследованных государств Беларусь заняла пятое место по доступности высокоскоростного интернета, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со...
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