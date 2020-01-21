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Беларусь вошла в пятерку стран с самым доступным интернетом

21.01.2020 21:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Среди 206 исследованных государств Беларусь заняла пятое место по доступности высокоскоростного интернета, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ресурс cable.co.uk.

В лидеры рейтинга вышла Сирия, где доступ в Сеть на месяц можно получить в среднем за 6,6 доллара США (здесь и далее стоимость указана в этой валюте). На втором месте по дешевизне интернета оказалась Украина (6,64), на третьем – Россия (7,35), на четвертом – Румыния (8,15). Беларусь разместилась на пятой строчке (9,87). Наименее доступные цены на интернет найдены в Йемене (более 2,4 тыс. долларов) и Эритрее (свыше 2,6 тыс. долларов).

Кроме того, в мире наблюдается увеличение скорости широкополосного доступа при снижении его стоимости.
 
Теги: Минск
 
 
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Среди 206 исследованных государств Беларусь заняла пятое место по доступности высокоскоростного интернета, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со...
 
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