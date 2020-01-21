В Минске наградили лучших сотрудников уголовного розыска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В столице Беларуси наградили лучших сотрудников уголовного розыска Минской области. В Минске впервые вручили приз имени Василия Дылевича – легенды ведомства, которому ветеран МВД отдал больше 30 лет, передает «МИР 24».

«Он сам лично раскрывал ряд тяжких серийных преступлений. Подразделение под его руководством занимало лидирующие позиции и в области, и в республике. С учетом того, что он и ветеран Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями, принято решение учредить такой приз и награждать лучшие подразделения Минской области по этому направлению деятельности», – рассказал начальник УВД Минского облисполкома Александр Ковальчук.

Приз станет переходящим. Ежегодно его будут вручать лучшим подразделениям области. В этот раз награда отправилась в Жодино. «Она очень весомая. Вообще, это заслуга всего коллектива, как уголовного розыска, так и всего отдела милиции. Не ожидали, конечно, но работали в обычном штатном режиме – это еще большая ответственность. Личный состав это прекрасно понимает, и, думаю, отзовется должным образом», – добавил начальник отделения уголовного розыска Жодинского ГОВД Константин Масловский.