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Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн впервые рассказал о болезни Паркинсона
Источник материала: Партизан
Певец впервые прокомментировал слухи о наличии у него страшной болезни, подтвердив их.
Об этом он рассказал в телепередаче Good Morning America.
Слухи о том, что певец болен, появились в 2019 году. Осборн отметил, что он не умеет хранить секреты и "не может больше жить с этим".
Музыкант подтвердил, что лечился как в США, так и за рубежом. На текущий момент он проходит медикаментозное лечение дома.
Супруга Осборна подчеркнула, что диагноз мужа - это не смертельный приговор, но он сильно повлиял на их жизнь.
Ранее ученые признали Оззи Осборна генетическим мутантом. Также Корреспондент писал о том, что новый клип Оззи Осборна стал хитом сети.
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Певец впервые прокомментировал слухи о наличии у него страшной болезни, подтвердив их.
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