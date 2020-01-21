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Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чтобы жесты «услышали»! В Бресте заработал центр приёма информации от людей с ослабленным слухом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современные технологии и мобильные приложения решают проблему контакта для тех, кто не может общаться полноценно. Правда, открывая центр, в городе столкнулись с не менее серьезными трудностями: элементарной нехваткой персонала. В стране практически нет сурдопереводчиков.
Раньше, чтобы вызвать врача, нужно было потратить около 40 минут. Искала, кто поймет ее, а потом передаст эту информацию скорой. Ирина Павлючик – молодая мама. Мир затих для неё, когда она была еще ребенком. Сегодня у Ирины двое детей – старшему мальчику два с половиной, а дочке – скоро будет годик. Первое слово маленькая Вероника показала маме жестами.
Сегодня в Брестской области 1200 инвалидов по слуху, треть из них живет в Бресте. Открытия центра ждали больше двух лет. Он стал пятым в стране. Уютное помещение – за счет общества глухих, зарплату диспетчерам платит «город».
За первый месяц работы в центр обратились 56 человек. Принимают звонки не только экстренные, но и вполне житейские – нотариус, талон в поликлинику, ЖЭС или заказ запчастей для мотоцикла.
Валерий жестовый язык называет своим вторым родным. Родители – оба глухие. Работал в аналогичном центре в России, а сейчас устроился в Бресте. В день бывает от 2 до 15 звонков. Его задача не только услышать человека, но и правильно интерпретировать просьбу.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Когда встал вопрос подбора персонала в новый центр, оказалось, что это непросто. Из 4 сурдопереводчиков, которые работают сегодня – двое пенсионеры. Ночные смены, работа в компьютерных программах – обучать пришлось с нуля.
По данным ВОЗ, в мире нарушением слуха страдает более 500 млн человек. Количество таких людей неуклонно растет с каждым годом. А значит, дефицит переводчиков жестового языка будет еще более ощутим.
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Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха
Новости Беларуси. Чтобы жесты «услышали»! В Бресте заработал центр приёма информации от людей с ослабленным слухом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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