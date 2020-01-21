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Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха

21.01.2020 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чтобы жесты «услышали»! В Бресте заработал центр приёма информации от людей с ослабленным слухом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха

Современные технологии и мобильные приложения решают проблему контакта для тех, кто не может общаться полноценно. Правда, открывая центр, в городе столкнулись с не менее серьезными трудностями: элементарной нехваткой персонала. В стране практически нет сурдопереводчиков.  

Кристина Протосовицкая продолжит тему. 

Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха


То, что казалось невозможным еще каких-то 20 лет назад, сегодня – реальность. Чтобы жесты услышали, достаточно совершить видеозвонок. Скайп, вайбер или смс – в центре принимают вызовы от людей с нарушениями слуха в любом удобном формате 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. 

Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха


Ирина Павлючик, жительница Бреста:
У ребенка поднялась высокая температура ночью. Переводчика нет в общежитии в это время. Я обратилась в центр. Сразу же вызвали скорую помощь и в течение нескольких минут приехала скорая.  

Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха

Раньше, чтобы вызвать врача, нужно было потратить около 40 минут. Искала, кто поймет ее, а потом передаст эту информацию скорой. Ирина Павлючик – молодая мама. Мир затих для неё, когда она была еще ребенком. Сегодня у Ирины двое детей – старшему мальчику два с половиной, а дочке – скоро будет годик. Первое слово маленькая Вероника показала маме жестами.

Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха


Ирина Павлючик:
Мы очень рады, что открылся этот центр. Он нам очень нужен. Не единожды болели, переводчиков нет, переписывались, все непонятно, а сейчас переводчики все переводят. 

Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха

Сегодня в Брестской области 1200 инвалидов по слуху, треть из них живет в Бресте. Открытия центра ждали больше двух лет. Он стал пятым в стране. Уютное помещение – за счет общества глухих, зарплату диспетчерам платит «город».

Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха

За первый месяц работы в центр обратились 56 человек. Принимают звонки не только экстренные, но и вполне житейские – нотариус, талон в поликлинику, ЖЭС или заказ запчастей для мотоцикла.

Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха

Валерий жестовый язык называет своим вторым родным.  Родители – оба глухие. Работал в аналогичном центре в России, а сейчас устроился в Бресте. В день бывает от 2 до 15 звонков. Его задача не только услышать человека, но и правильно интерпретировать просьбу.

Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В нашей стране на каждые 10 тысяч человек с нарушениями слуха приходится всего лишь 50-60 сурдопереводчиков. Это катастрофически мало. Жестовый язык вне обихода.

Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха

Когда встал вопрос подбора персонала в новый центр, оказалось, что это непросто. Из 4 сурдопереводчиков, которые работают сегодня – двое пенсионеры. Ночные смены, работа в компьютерных программах – обучать пришлось с нуля. 

Как вызвать скорую, когда ничего не слышишь? В Бресте заработал информцентр для людей с нарушениями слуха


Валентина Красненко, председатель Брестской областной организации ОО «Белорусское общество глухих»:
Переводчиков нет в Беларуси. Их не готовят. И в основном переводчики это дети глухих родителей. Заканчивают курсы при Максима Танка, а практически должности переводчика жестового языка у нас не готовят в Республике Беларусь. Это большая проблема.

По данным ВОЗ, в мире нарушением слуха страдает более 500 млн человек. Количество таких людей неуклонно растет с каждым годом. А значит, дефицит переводчиков жестового языка будет еще более ощутим. 

Люди в материале: Ирина Павлючик, Кристина Протосовицкая, Валентина Красненко
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Чтобы жесты «услышали»! В Бресте заработал центр приёма информации от людей с ослабленным слухом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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