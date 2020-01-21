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Какие автомобили из США предпочли белорусы в 2019 году
Источник материала: Партизан
Белорусские автолюбители в 2019 году активно покупали авто из США.
При этом среди всего разнообразия автомобильного рынка семерке популярных брендов удалось завоевать лидирующие позиции, пишет
По данным статистики ими стали:
Chevrolet Malibu;
Ford Fusion;
Ford Escape;
Buick Encore;
Honda Civic;
Ford Mustang;
Toyota Sienna.
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Белорусские автолюбители в 2019 году активно покупали авто из США.
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