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«Хорошая игра и заслуженная победа». Минское «Динамо» переиграло московский «Спартак»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» одерживает победу в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Переигран московский «Спартак», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Неудачно начали «зубры» второй период. На 18-й его секунде «Спартак» вышел вперёд. Но точные броски Принца и Дадонова снова вывели вперед минчан – 3:2. В третьей части матча команды обменялись заброшенными шайбами. «Динамо» побеждает – 4:3. Команда Крейга Вудкрофта прерывает серию из трёх поражений.
Михаил Грабовский, тренр ХК «Динамо-Минск»:
Никита Толопило, вратарь ХК «Динамо-Минск»:
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» одерживает победу в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Переигран московский «Спартак», сообщили в...
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