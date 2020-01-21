|
Виктор Гончаров: «Нужно искать не лидера, а команду лидеров»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» готовится к насыщенной неделе. Подопечные Виктора Гончарова проведут первый, домашний матч в рамках 1/8 Кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соперник – «Бимал-Единство» из Боснии и Герцоговины. А уже в воскресенье наших девушек ожидает матч 12 тура российской суперлиги: в гости едет «Ленинградка». К такому графику волейболистки «Минчанки» уже привыкли, и в каждой встрече настроены выложиться по полной.
Виктор Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка»:
Встреча «Минчанки» и «Бимал-Единство» Брчко стартует в 19 часов. Ответный матч состоится 4 февраля в Боснии и Герцоговине.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» готовится к насыщенной неделе. Подопечные Виктора Гончарова проведут первый, домашний матч в рамках 1/8 Кубка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)