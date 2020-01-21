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Виктор Гончаров: «Нужно искать не лидера, а команду лидеров»

21.01.2020 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» готовится к насыщенной неделе. Подопечные Виктора Гончарова проведут первый, домашний матч в рамках 1/8 Кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Гончаров: «Нужно искать не лидера, а команду лидеров»

Соперник – «Бимал-Единство»  из Боснии и Герцоговины. А уже в воскресенье наших девушек ожидает матч 12 тура российской суперлиги: в гости едет «Ленинградка». К такому графику волейболистки «Минчанки» уже привыкли, и в каждой встрече настроены выложиться по полной.

Виктор Гончаров: «Нужно искать не лидера, а команду лидеров»

Виктор Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка»:
Мы подстраиваемся, чтобы командную игру ставить, если нет лидера, то разнообразить игру в атаке и защитных действиях. С командой «Краснодара» мы выглядели совсем неплохо, единственное, что много произвели ошибок в атаке. Это нам не дало выиграть, а так по лидеру та же самая проблема, которая существует у нас. Нужно искать не лидера, а команду лидеров.

Виктор Гончаров: «Нужно искать не лидера, а команду лидеров»

Встреча «Минчанки» и «Бимал-Единство» Брчко стартует в 19 часов. Ответный матч состоится 4 февраля в Боснии и Герцоговине. 

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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» готовится к насыщенной неделе. Подопечные Виктора Гончарова проведут первый, домашний матч в рамках 1/8 Кубка...
 
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