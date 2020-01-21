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Кто допущен к прослушиванию на «Евровидение-2020»? Уже есть список участников

21.01.2020 21:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белтелерадиокомпания опубликовала имена участников, которые допущены к прослушиванию на конкурс песни «Евровидение-2020», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт компании.

Всего допущенных желающих 49. Среди них — Анжелика Пушнова, NAPOLI, Саша Захарик, Жанет, Анастасия Малашкевич, Jenifer, КейСи, Виталий Воронко, Виталий Артист, Serge Berkov, Артем Михаленко, Алексей Шкрабо, группа PROвокация и многие другие.


Прослушивание запланировано на 27 января. По его результатам определятся до 12 участников, которые пройдут в финал проекта. Для этого нужно также, заключить договор и выполнить все рекомендации Белтелерадиокомпании и Министерства культуры в постановке номера, исполнении песни и других вопросах, связанных с участием в проекте.



Известно, что финал пройдет не позже 6 марта и будет транслироваться в прямом эфире на каналах «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Победителя выберут профессиональное жюри и зрители. Этот человек (или группа) будет представлять Беларусь на конкурсе в мае в Роттердаме.
 
Теги: Минск
 
 
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Белтелерадиокомпания опубликовала имена участников, которые допущены к прослушиванию на конкурс песни «Евровидение-2020», сообщает корреспондент агентства...
 
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