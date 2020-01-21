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Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»

21.01.2020 21:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совместные проекты в космической сфере обсудили 21 января Александр Лукашенко с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследования космоса продолжают давать бесценную информацию в области медицины, добычи полезных ископаемых и безопасности.

Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»

Беларусь и Россия в освоении космического пространства добились, без преувеличения, немалых успехов. Сегодня более десятка наших предприятий сотрудничают с «Роскосмосом», также обсуждается вопрос участия белорусских строителей в возведении космодрома «Восточный». Надо отметить, что встреча во Дворце Независимости оказалась не по-протокольному живой, в ней нашлось место и шуткам и подарку, который преподнес российский гость Президенту. В итоге, Александр Лукашенко и Дмитрий Рогозин вместо 40 минут общались два с половиной часа. 

Подробности знает Ольга Коршун.  

Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»

Дмитрия Рогозина можно смело назвать человеком из будущего. Глава «Роскосмоса» заведует проектами вселенского масштаба и планирует полеты на Луну и на Марс. А сегодня он приземлился в Минске, чтобы обсудить не менее масштабные проекты с нашим Президентом. 

В начале беседы Александр Лукашенко признается, что внимательно наблюдает за генеральным директором «Роскосмоса», но только по телевизору.  

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Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»

В свою очередь Дмитрий Рогозин благодарит Президента за возможность встретиться. А как иначе? Ведь Беларусь и Россия на пути к звездам давно объединили усилия. В 2012 запустили общий спутник. Сейчас создают еще один, аналогов которому всего ничего на целую Вселенную. Новый аппарат будет видеть с разрешением 0,35 метра. Ближе уже просто некуда. 

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Дмитрий Рогозин привез в Минск привет и презент от настоящих исследователей Вселенной. Такому подарку похоже удивился даже Президент. 

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Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»

Вместо запланированных 40 минут встреча длилась 2,5 часа. Детально прошлись по многим вопросам. С «Роскосмосом» сотрудничают уже более десятка наших предприятий. К примеру, «Пеленг». Его оптика установлена на многих российских космических аппаратах, в том числе, на «Канопусах», и уже сегодня помогает мониторить пожары в Австралии.

Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»

Проверку невесомостью прошли интеграловские микросхемы и, судя по отзывам главы «Роскосмоса», полеты продолжатся. А еще белорусские строители, возможно, буквально приложат руку к возведению космодрома «Восточный» и других объектов. Об этом тоже говорили. Одним словом, масштабы действительно космические. Главное – наладить бесперебойную связь между партнерами. 

Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин, генеральный директор «Роскосмоса»:
Мы сейчас говорим о самом главном – создать стабильные партнерские отношения между тем, кто производит целевую аппаратуру, и тем, кто формирует космическую платформу и отвечает за запуск на расчетную орбиту космического аппарата. Для Беларуси это хорошее, мощное подспорье для развития экономики, а для «Роскосмоса» – снятие излишних административных барьеров, которые обычно присутствуют в отношениях с белорусскими предприятиями. 

Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»

Космос это простор для научных экспериментов. Так что Дмитрий Рогозин отправился в Академию наук. С нашими учеными сотрудничают давно.

Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»

Сейчас, к примеру, думают над тем, чтобы взять на орбиту семена белорусского производства и наблюдать за плодами такого творчества в условиях невесомости. А это уже не из разряда научной фантастики, а вполне реальное соглашение о расширении совместной орбитальной группировки.

Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:
Соглашение позволит объединить эти спутники в общую, единую группировку. Тогда мы будем иметь не просто периодическую информацию, когда спутник летает и снимает, и примерная его периодичность 16-17 суток. А будем в онлайн режиме иметь информацию с российских спутников, а они – с наших. Это дает право нам совместно создавать новый спутник дистанционного зондирования земли сверхточного разрешения. Один из лучших в мире.

Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»


Ольга Коршун, корреспондент:
Диалоги буквально о высоком продолжатся. Завтра в Минск приедут представители стран СНГ. Они соберутся на первом Межгосударственном совете по космосу. Многие страны Содружества в последние годы присоединились к пулу космических держав. А исследования в этой сфере достигли по-настоящему вселенских масштабов. Так что самое время обсудить перспективы и понять, как звезды сделать ближе.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Ольга Коршун, Дмитрий Рогозин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Совместные проекты в космической сфере обсудили 21 января Александр Лукашенко с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе...
 
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