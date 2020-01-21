|
Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совместные проекты в космической сфере обсудили 21 января Александр Лукашенко с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследования космоса продолжают давать бесценную информацию в области медицины, добычи полезных ископаемых и безопасности.
Беларусь и Россия в освоении космического пространства добились, без преувеличения, немалых успехов. Сегодня более десятка наших предприятий сотрудничают с «Роскосмосом», также обсуждается вопрос участия белорусских строителей в возведении космодрома «Восточный». Надо отметить, что встреча во Дворце Независимости оказалась не по-протокольному живой, в ней нашлось место и шуткам и подарку, который преподнес российский гость Президенту. В итоге, Александр Лукашенко и Дмитрий Рогозин вместо 40 минут общались два с половиной часа.
Дмитрия Рогозина можно смело назвать человеком из будущего. Глава «Роскосмоса» заведует проектами вселенского масштаба и планирует полеты на Луну и на Марс. А сегодня он приземлился в Минске, чтобы обсудить не менее масштабные проекты с нашим Президентом.
В свою очередь Дмитрий Рогозин благодарит Президента за возможность встретиться. А как иначе? Ведь Беларусь и Россия на пути к звездам давно объединили усилия. В 2012 запустили общий спутник. Сейчас создают еще один, аналогов которому всего ничего на целую Вселенную. Новый аппарат будет видеть с разрешением 0,35 метра. Ближе уже просто некуда.
Дмитрий Рогозин привез в Минск привет и презент от настоящих исследователей Вселенной. Такому подарку похоже удивился даже Президент.
Вместо запланированных 40 минут встреча длилась 2,5 часа. Детально прошлись по многим вопросам. С «Роскосмосом» сотрудничают уже более десятка наших предприятий. К примеру, «Пеленг». Его оптика установлена на многих российских космических аппаратах, в том числе, на «Канопусах», и уже сегодня помогает мониторить пожары в Австралии.
Проверку невесомостью прошли интеграловские микросхемы и, судя по отзывам главы «Роскосмоса», полеты продолжатся. А еще белорусские строители, возможно, буквально приложат руку к возведению космодрома «Восточный» и других объектов. Об этом тоже говорили. Одним словом, масштабы действительно космические. Главное – наладить бесперебойную связь между партнерами.
Дмитрий Рогозин, генеральный директор «Роскосмоса»:
Космос – это простор для научных экспериментов. Так что Дмитрий Рогозин отправился в Академию наук. С нашими учеными сотрудничают давно.
Сейчас, к примеру, думают над тем, чтобы взять на орбиту семена белорусского производства и наблюдать за плодами такого творчества в условиях невесомости. А это уже не из разряда научной фантастики, а вполне реальное соглашение о расширении совместной орбитальной группировки.
Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»
Новости Беларуси. Совместные проекты в космической сфере обсудили 21 января Александр Лукашенко с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)