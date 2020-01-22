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Лукашенко: Россия останется главным поставщиком нефти для Беларуси

22.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка до 40% необходимого объема нефти. Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт. Как сегодня работают предприятия, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Сейчас белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают на запасах сырья. Москва и Минск никак не могут договориться о ценах на нефть. Лукашенко не в первый раз требует искать альтернативу. 

«Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим», – сказал Лукашенко.

Россия в любом случае останется главным поставщиком нефти в Беларусь, заявил президент. Но предложил рассмотреть закупку сырья в Азербайджане, Саудовской Аравии и даже в Америке. Норвежская нефть уже на пути в страну. Для Минска сейчас важно изучить цену вопроса таких поставок.

«Альтернативные поставки прорабатываются. Не буду анонсировать, но есть уже практически готовые контракты. Это касается не только самой нефти, но и логистических каналов ее поступления – это будет не по портам или железной дороге, а уже другие направления», – сказал председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Одно дело купить сырье, другое – продать произведенные бензин, мазут и дизельное топливо. Минск традиционно настроен на рынки стран-соседей. Но белорусские нефтепродукты могут оказаться неконкурентоспособными.
  
«Из-за введения Россией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. Но эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет, в мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов – решайте вопросы. Не можете – уходите», – отметил Лукашенко.

Для загрузки двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов необходимо порядка 18 миллионов тонн нефти в год. Раньше это было исключительно российское сырье.



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Теги: Минск
 
 
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Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка до 40% необходимого объема нефти. Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по...
 
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