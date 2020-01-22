Рождественский турнир по мини-футболу прошел в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

18 января Волковысской районной организацией ОО «Федерация футбола Гродненской области», отделом спорта и туризма Волковысского районного исполнительного комитета, управлением образования Волковысского районного исполнительного комитета, при поддержке Регионального лидера Ассоциации «Белорусская федерация футбола» по Волковысскому району Александра Зайцева, а также спонсоров «Pizza&Coffee» и ОАО «Аэлита Люкс» был организован I Рождественский турнир по мини–футболу, приуроченный к 80-летию со дня образования Волковысского района.

Прошел он в спортивном зале средней школы № 7. Организаторами было принято решение, что не будет открытого приема заявок, а количество команд ограничится приглашенными шестью коллективами. Не могли обойти мимо трех старейших любительских команд Волковыска. Это сооснователи «Волковысской футбольной лиги» «Штурм», «Допуск» и «Чайка». К ним присоединились два участника любительской лиги из других районов области. Это команды «Мосты – Сити» из одноименных Мостов и «Баден» из Берестовицы. Ну и шестым участником стала «Белая Русь» из Дятлово, которая всерьез намеревается заявиться на будущие соревнования «ВФЛ».

Ввиду того, что команд из Волковыска нечетное количество, жеребьевку сделали не разделяя команды по разным группам, а случайным образом. И тут интрига состояла в том, сколько волковысских команд попадет в один пул. Волею судьбы жребий разделил команды следующим образом:

Группа А

- Допуск

- Чайка

- Белая Русь

Группа Б

- Баден

- Штурм

- Мосты-Сити

По регламенту победители групп играли в финале, команды, занявшие вторые места, играли за «бронзу», ну и третьи команды за пятое место.

Ввиду того, что все матчи нужно было сыграть в один день, игры длились 30 минут грязного времени без смены ворот и перерыва. Отметим, что это был долгий, изнурительный мини–футбольный марафон как для участников, так и для организаторов.

В торжественном открытии приняли участие воспитанницы театра моды «Лада» под руководством Натальи Демидовой.

Стартовый матч, и сразу дерби «Чайка» – «Допуск». «Пернатые» неоднократные победители и призеры соревнований «Волковысской футбольной лиги». «Допуск» же набрал обороты последние два года и успел выиграть Летний кубок ВФЛ, и подошел к Зимнему чемпионату в качестве одного из главных фаворитов. Первый матч, и сразу же футболисты опровергли слухи, что команды будут играть в удовольствие. «Заруба» была недетская. Итоговый счет 4:3 в пользу «Допуска». Далее сразу два матча закончились с одинаковым счетом 4:2. «Баден» одолел «Штурм», а «Допуск» во втором своем матче выиграл у дятловской «Белой Руси». Во втором своем матче «Штурм» реабилитировался за поражение в первой встрече. Повержены были «Мосты-Сити» со счетом 9:3. К слову, это вторая встреча этих команд за две недели. Первую, в рамках Зимнего чемпионата ВФЛ, мостовчане обыграли «Штурм» 6:3. Так сказать, случился реванш. В оставшихся двух матчах групповой стадии «Чайка» взяла верх над дятловской командой 7:5, а «Баден» разгромил «Мосты-Сити» 8:3.

В матче за пятое место встретились «Белая Русь» и «Мосты-Сити». И, к сожалению, снова разгром мостовской команды – 8:2 в пользу Дятлово. Ясно было одно – Мостам не хватило глубины состава на столь длительный футбольный день.

Матч за третье место получился сродни финалу. Схлестнулись «Чайка» и «Штурм». В последних трех очных матчах «Чайка» ни разу не переиграла штурмовиков, что и придавало определенного шарма этой игре. В итоге были и эмоции, и пенальти, и спорные моменты, и игра гол в гол. Но по итогу «Чайка» снова не выиграла. Матч закончился 5:4 в пользу «Штурма».

Финал же начался более размеренно. Команды осторожничали. В итоге более результативную игру показал «Допуск», победа 4:2 и розовые выиграли свой первый трофей в 2020 году.

От лица организаторов поздравляем всех участников. А также благодарим всех, кто был в зале и помогал в организации турнира. В планах сделать его традиционным.

Все матчи можно было просмотреть в прямом эфире в группе ВФЛ в соцсети Вконтакте.

Больше фотографий от фотографа Марины Белевич можно посмотреть здесь .











































































































