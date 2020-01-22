Собрали самые популярные спектакли Минска, на которые почти нереально попасть

Источник материала: Tut.by

Те, кто считает, что театр уже не в моде, ошибаются: в Минске на некоторые спектакли сложно купить билеты даже на пару месяцев вперед. А если вы не верите, мы вам докажем. AFISHA.TUT.BY сделала подборку спектаклей-хитов, на которые уже несколько лет просят «лишний билетик» перед входом. О том, как не пропустить квитки на такие постановки, — ниже.



«Радзіва „Прудок“». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: на ближайшие показы билетов нет Где: Театр им. Янки Купалы

Однажды журналист и по совместительству дворник Купаловского театра Андрусь Горват решил переехать в деревню. Там он не просто наслаждался новой жизнью, но и описывал ее на страничке в Facebook — постепенно возникла книга, а потом и спектакль, который решился поставить актер Роман Подоляко. Камерная форма, атмосферные истории про жизнь и смерть, поиски настоящего счастья и наши культурные корни, а еще и определенный хайп вокруг Горвата — залог успеха этой постановки.



Фото: kupalauski.by

Когда: 4 и 27 февраля, 4 и 22 марта Где: Театр им. Янки Купалы Сколько: от 5 рублей Купить билет

Неумирающая классика Купаловского: впервые спектакль был показан в Томске в 1944 году, когда театр находился эвакуации. С тех пор «Паўлінку» смотрят и стар и млад, а за эти годы сменилось более десяти актрис, исполняющих главную роль. Сходить на спектакль стоит хотя бы ради того, чтобы послушать, как звучат со сцены крылатые фразы «каханенькія-родненькія» и «тудэма-сюдэма». Ну и посмотреть на других зрителей: то, как люди реагируют на «Паўлінку», — отдельный спектакль. На конец февраля еще можно выбрать места, чтобы точно все рассмотреть.



«Бетон». Фото: rtbd.by

Когда: 29 января, 9 и 23 февраля, 10 марта Где: РТБД Сколько: от 10 рублей, места еще есть Купить билет

«Бетон» Евгения Корняга — спектакль-феномен: несмотря на то, что премьера состоялась в 2017 году, на него до сих пор сложно купить билеты. История вечной любви Орфея и Эвридики, ради которой тот спустился в царство мертвых, пересекается с проблемами современного мира: кризисом коммуникации и попыткой найти свою вторую половинку на сайтах знакомств. Минималистичная цветовая гамма, полуобнаженные тела и атмосферные видеопроекции… Спектакль пластический, слов в нем практически нет, но, поверьте, вы точно захотите переслушать музыку дома. А еще это прекрасный вариант для свидания, только если это не первая встреча после переписки в тиндере. Если что — мы предупреждали.



«Сірожа». Фото: rtbd.by

Когда: 4 и 22 марта (на январь и февраль билетов уже нет) Где: РТБД Сколько: от 19 рублей Купить билет

Аматоры классического театра ликуют, экспериментального — негодуют. А зря, спектакль достоин внимания и даже взял приз «За лучшую режиссуру» на Республиканском фестивале национальной драматургии в этом году. «Сірожа» — масштабная работа худрука театра Александра Гарцуева по пьесе культуролога Юлии Чернявской про молодость, взросление и сплетения судеб. Первое действие происходит в 80-х в комнате советского общежития, второе — в наше время. Особенно рекомендуется тем, кто любит актуальные темы, но соскучился по тому, как жили, ставили и играли «тогда». Еще можно успеть купить билеты на мартовские показы.



«Пансион „Бельведер“». Фото предоставлено театром

Когда: на ближайшие показы билетов нет Где: Театр кукол

Спектакль поставлен итальянским режиссером Маттео Спьяцци в стиле традиционной итальянской комедии дель арте. Лиц актеров вы не увидите, потому что на них будут маски (да еще какие), слов здесь тоже нет, зато эмоций — предостаточно. Пансион «Бельведер» живет своей жизнью, как и пребывающие в нем старики. Очень лиричная, полная светлой грусти история, после которой хочется плакать от сострадания и счастья и быстрее бежать обнимать своих близких. На некоторых показах овации длятся больше десяти минут. В ближайшее время на спектакль, увы, не попасть.



«Интервью с ведьмами». Фото предоставлено театром

Когда: на ближайшие показы билетов нет Где: Театр кукол

«Интервью с ведьмами» — история про ведьм, основанная на сказках братьев Гримм, текстах Метерлинка и хрониках Освенцима. А еще это очередной спектакль Евгения Корняга, на который сложно купить билеты. Три героини, перебивая друг друга, рассказывают зловещие истории из своей жизни. В какой-то момент пазл складывается, ведь все это про нас, наши травмы и попытки любить. Билеты на ближайший сеанс распроданы.



«Лебединое озеро». Фото: bolshoibelarus.by

Когда: 23 и 28 февраля, 18.00 и 19.00 Где: Большой театр Беларуси Сколько: от 7 рублей Купить билет

Большой театр не нуждается в дополнительной рекламе: практически на все постановки билеты раскупаются очень быстро, ведь музыка — универсальный язык. Балет «Лебединое озеро» Чайковского — один из самых культовых, посмотреть его должен каждый, кто хочет слыть интеллигентом. Кроме «народных» постановок, на которые водят знакомиться с высокой культурой, в Большом есть и настоящие хиты для ценителей, куда прорваться намного легче. Например, «Богема» Джакомо Пуччини, где можно почувствовать себя crème de la crème, или сливками общества, во всех смыслах. Актуальный сюжет и современная режиссура (и это не про проекции лугов и полей на заднике сцены).



«Человек из Подольска». Фото: bgmteatr.by

Когда: 9 и 22 февраля, 18.00 Где: Молодежный театр Сколько: 12 рублей Купить билет

Главный герой, не совершив ничего противозаконного, попадает в участок милиции. А там странные участковые просят его спеть гимн родного города, вспомнить, как выглядит дорога до работы и подъезд… Абсурдная комедия Дмитрия Данилова, успевшая взять многие награды, в постановке известного белорусского драматурга Дмитрия Богославского вскрывает болевые точки постсоветской реальности. И это про нас с вами больше, чем могло показаться. Зал маленький, поэтому билеты стоит покупать заранее. На февраль они, к счастью, еще есть.

Бонус. Белорусский свободный театр



«Центральный» Белорусского свободного театра. Фото: journalby.com

В Белорусском свободном театре все спектакли бесплатные и по записи — казалось бы, вот почему туда так сложно попасть. Но аншлаги случаются не поэтому: высокий художественный уровень постановок и маленькое помещение больше влияют на зрительский ажиотаж. Если вдруг вы попали на «Быў у пана верабейка гаварушчы» — это был сон. Обычно запись на него заканчивается практически сразу же, как только открылась. В «Верабейке» не только рассказывают про наше с вами историческое прошлое, но еще кормят и поят. За новостями о спектаклях следите на официальных страницах театра в соцсетях, например, тут .

Если вам понравился какой-то спектакль, но билетов на него уже нет, подпишитесь на театральную афишу AFISHA.TUT.BY. Так вы сможете первыми узнавать о старте продажи квитков на постановку из этого списка, куда вы бы хотели попасть.

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