ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Собрали самые популярные спектакли Минска, на которые почти нереально попасть

22.01.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Те, кто считает, что театр уже не в моде, ошибаются: в Минске на некоторые спектакли сложно купить билеты даже на пару месяцев вперед. А если вы не верите, мы вам докажем. AFISHA.TUT.BY сделала подборку спектаклей-хитов, на которые уже несколько лет просят «лишний билетик» перед входом. О том, как не пропустить квитки на такие постановки, — ниже.

«Радзіва „Прудок“»


«Радзіва „Прудок“». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: на ближайшие показы билетов нет

Где:

Однажды журналист и по совместительству дворник Купаловского театра Андрусь Горват решил переехать в деревню. Там он не просто наслаждался новой жизнью, но и описывал ее на страничке в Facebook — постепенно возникла книга, а потом и спектакль, который решился поставить актер Роман Подоляко. Камерная форма, атмосферные истории про жизнь и смерть, поиски настоящего счастья и наши культурные корни, а еще и определенный хайп вокруг Горвата — залог успеха этой постановки.

«Паўлінка»


Фото: kupalauski.by

Когда: 4 и 27 февраля, 4 и 22 марта

Где:

Сколько: от 5 рублей

Купить билет

Неумирающая классика Купаловского: впервые спектакль был показан в Томске в 1944 году, когда театр находился эвакуации. С тех пор «Паўлінку» смотрят и стар и млад, а за эти годы сменилось более десяти актрис, исполняющих главную роль. Сходить на спектакль стоит хотя бы ради того, чтобы послушать, как звучат со сцены крылатые фразы «каханенькія-родненькія» и «тудэма-сюдэма». Ну и посмотреть на других зрителей: то, как люди реагируют на «Паўлінку», — отдельный спектакль. На конец февраля еще можно выбрать места, чтобы точно все рассмотреть.

«Бетон»


«Бетон». Фото: rtbd.by

Когда: 29 января, 9 и 23 февраля, 10 марта

Где:

Сколько: от 10 рублей, места еще есть

Купить билет

«Бетон» Евгения Корняга — спектакль-феномен: несмотря на то, что премьера состоялась в 2017 году, на него до сих пор сложно купить билеты. История вечной любви Орфея и Эвридики, ради которой тот спустился в царство мертвых, пересекается с проблемами современного мира: кризисом коммуникации и попыткой найти свою вторую половинку на сайтах знакомств. Минималистичная цветовая гамма, полуобнаженные тела и атмосферные видеопроекции… Спектакль пластический, слов в нем практически нет, но, поверьте, вы точно захотите переслушать музыку дома. А еще это прекрасный вариант для свидания, только если это не первая встреча после переписки в тиндере. Если что — мы предупреждали.

«Сірожа»


«Сірожа». Фото: rtbd.by

Когда: 4 и 22 марта (на январь и февраль билетов уже нет)

Где:

Сколько: от 19 рублей

Купить билет

Аматоры классического театра ликуют, экспериментального — негодуют. А зря, спектакль достоин внимания и даже взял приз «За лучшую режиссуру» на Республиканском фестивале национальной драматургии в этом году. «Сірожа» — масштабная работа худрука театра Александра Гарцуева по пьесе культуролога Юлии Чернявской про молодость, взросление и сплетения судеб. Первое действие происходит в 80-х в комнате советского общежития, второе — в наше время. Особенно рекомендуется тем, кто любит актуальные темы, но соскучился по тому, как жили, ставили и играли «тогда». Еще можно успеть купить билеты на мартовские показы.

«Пансион „Бельведер“»


«Пансион „Бельведер“». Фото предоставлено театром

Когда: на ближайшие показы билетов нет

Где:

Спектакль поставлен итальянским режиссером Маттео Спьяцци в стиле традиционной итальянской комедии дель арте. Лиц актеров вы не увидите, потому что на них будут маски (да еще какие), слов здесь тоже нет, зато эмоций — предостаточно. Пансион «Бельведер» живет своей жизнью, как и пребывающие в нем старики. Очень лиричная, полная светлой грусти история, после которой хочется плакать от сострадания и счастья и быстрее бежать обнимать своих близких. На некоторых показах овации длятся больше десяти минут. В ближайшее время на спектакль, увы, не попасть.

«Интервью с ведьмами»


«Интервью с ведьмами». Фото предоставлено театром

Когда: на ближайшие показы билетов нет

Где:

«Интервью с ведьмами» — история про ведьм, основанная на сказках братьев Гримм, текстах Метерлинка и хрониках Освенцима. А еще это очередной спектакль Евгения Корняга, на который сложно купить билеты. Три героини, перебивая друг друга, рассказывают зловещие истории из своей жизни. В какой-то момент пазл складывается, ведь все это про нас, наши травмы и попытки любить. Билеты на ближайший сеанс распроданы.

«Лебединое озеро»


«Лебединое озеро». Фото: bolshoibelarus.by

Когда: 23 и 28 февраля, 18.00 и 19.00

Где:

Сколько: от 7 рублей

Купить билет

Большой театр не нуждается в дополнительной рекламе: практически на все постановки билеты раскупаются очень быстро, ведь музыка — универсальный язык. Балет «Лебединое озеро» Чайковского — один из самых культовых, посмотреть его должен каждый, кто хочет слыть интеллигентом. Кроме «народных» постановок, на которые водят знакомиться с высокой культурой, в Большом есть и настоящие хиты для ценителей, куда прорваться намного легче. Например, «Богема» Джакомо Пуччини, где можно почувствовать себя crème de la crème, или сливками общества, во всех смыслах. Актуальный сюжет и современная режиссура (и это не про проекции лугов и полей на заднике сцены).

«Человек из Подольска»


«Человек из Подольска». Фото: bgmteatr.by

Когда: 9 и 22 февраля, 18.00

Где:

Сколько: 12 рублей

Купить билет

Главный герой, не совершив ничего противозаконного, попадает в участок милиции. А там странные участковые просят его спеть гимн родного города, вспомнить, как выглядит дорога до работы и подъезд… Абсурдная комедия Дмитрия Данилова, успевшая взять многие награды, в постановке известного белорусского драматурга Дмитрия Богославского вскрывает болевые точки постсоветской реальности. И это про нас с вами больше, чем могло показаться. Зал маленький, поэтому билеты стоит покупать заранее. На февраль они, к счастью, еще есть.

Бонус. Белорусский свободный театр


«Центральный» Белорусского свободного театра. Фото: journalby.com

В Белорусском свободном театре все спектакли бесплатные и по записи — казалось бы, вот почему туда так сложно попасть. Но аншлаги случаются не поэтому: высокий художественный уровень постановок и маленькое помещение больше влияют на зрительский ажиотаж. Если вдруг вы попали на «Быў у пана верабейка гаварушчы» — это был сон. Обычно запись на него заканчивается практически сразу же, как только открылась. В «Верабейке» не только рассказывают про наше с вами историческое прошлое, но еще кормят и поят. За новостями о спектаклях следите на официальных страницах театра в соцсетях, например, тут.

Если вам понравился какой-то спектакль, но билетов на него уже нет, подпишитесь на театральную афишу AFISHA.TUT.BY. Так вы сможете первыми узнавать о старте продажи квитков на постановку из этого списка, куда вы бы хотели попасть.

Читайте также
Вы просто обязаны на это потратиться. Минские театры советуют свои лучшие постановки
Что вообще смотреть в минских театрах? Познакомьтесь с афишей

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутой концерт

App Store Google Play
 
Теги: знакомства, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Те, кто считает, что театр уже не в моде, ошибаются: в Минске на некоторые спектакли сложно купить билеты даже на пару месяцев вперед. А если вы не верите, мы вам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нетрезвый минчанин на угнанном самосвале врезался в дерево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика