КХЛ: Минское «Динамо» обыграло «Спартак»

Источник материала: Аргументы и факты

Счёт открыли хозяева – на 6-й минуте забросил Игорь Мартынов. Через 10 минут соперник отыгрался благодаря голу Ильи Зубова, а спустя пять минут вышел вперед – отличился Робин Ганзл.

Во втором периоде минчане сумели отыграться и вновь выйти вперед – по голу в свой актив записали Шейн Принс (31-я) и Евгений Дадонов (37-я). В начале третьй двадцатиминутки отличился Александр Китаров (42-я). Гости смогли ответить только голом Каспарса Даугавиньша (53-я), но на большее сил не хватило.

– В первую очередь, отмечу команду соперника. Мы совсем недавно играли против «Спартака». Знали, что это хорошая команда, у которой грамотный тренерский штаб. «Красно-белые» обладают большим опытом игры в таких матчах. В первом периоде мы действительно хорошо играли. Начали поединок заряженными. После перерыва вышли тусклыми, и стартовали не лучшим образом: мы сразу же пропустили. Этот момент мог нас надломить, но скамейка хорошо сработала. Мы снова здорово вошли в игру и начали противостоять «Спартаку». Смогли забросить пару шайб и получили лидерство. Второй период мы закончили хорошо. Временами игра была под нашим контролем, - прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.