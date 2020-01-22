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КХЛ: Минское «Динамо» обыграло «Спартак»

22.01.2020 07:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: Минское «Динамо» обыграло «Спартак»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счёт открыли хозяева – на 6-й минуте забросил Игорь Мартынов. Через 10 минут соперник отыгрался благодаря голу Ильи Зубова, а спустя пять минут вышел вперед – отличился Робин Ганзл.

Во втором периоде минчане сумели отыграться и вновь выйти вперед – по голу в свой актив записали Шейн Принс (31-я) и Евгений Дадонов (37-я). В начале третьй двадцатиминутки отличился Александр Китаров (42-я). Гости смогли ответить только голом Каспарса Даугавиньша (53-я), но на большее сил не хватило.

– В первую очередь, отмечу команду соперника. Мы совсем недавно играли против «Спартака». Знали, что это хорошая команда, у которой грамотный тренерский штаб. «Красно-белые» обладают большим опытом игры в таких матчах. В первом периоде мы действительно хорошо играли. Начали поединок заряженными. После перерыва вышли тусклыми, и стартовали не лучшим образом: мы сразу же пропустили. Этот момент мог нас надломить, но скамейка хорошо сработала. Мы снова здорово вошли в игру и начали противостоять «Спартаку». Смогли забросить пару шайб и получили лидерство. Второй период мы закончили хорошо. Временами игра была под нашим контролем, - прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.

В настоящий момент «зубры» с 34 очками в активе занимают предпоследнее место в турнирной таблице КХЛ. 

КХЛ: Минское «Динамо» обыграло «Спартак»
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Теги: Минск
 
 
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Домашний поединок закончился со счётом 4:3 в пользу минчан.
 
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