Источник материала: Новости Волковыска

Употребление спиртных напитков вновь стало косвенной причиной хулиганских действий. 24-летний житель Мостовского района отдыхал в одном из кафе города. Ночью он зашел в туалет бара и бросил в унитаз петарду. Заряд взорвался и уничтожил сантехнику.

По информации областного УВД, от взрыва унитаз полностью утратил свое функциональное назначение.

Неисправность унитаза хозяева увеселительного заведения обнаружили перед его закрытием. Личность хулигана удалось установить по камерам видеонаблюдения.

Им оказался ранее не судимый и не привлекавшийся к административной ответственности молодой человек 1995 года рождения.

Сумма причиненного ущерба – одна тысяча белорусских рублей.

Всего в 2019 году на территории Гродненской области было зарегистрировано 248 хулиганств. Это почти на тридцать (28,3%) процентов меньше, чем годом ранее. При этом 138 человек в момент совершения хулиганской выходки были пьяны.