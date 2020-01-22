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Найден древнейший кратер на Земле. Ему больше 2 миллиардов лет

22.01.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Раскопки на территории западной Австралии помогли ученым выяснить, что местный кратер Яррабубба образовался 2,23 миллиарда лет назад. Он появился благодаря падению большого астероида, в результате чего завершился крупный ледниковый период в истории Земли. Описание работы ученых опубликовал научный журнал Nature Communications, сообщает ТАСС.


Западное побережье Австралии. Фото: NASA

«Время падения этого астероида совпадает с тем моментом, когда из пород исчезают все следы оледенений. Вдобавок связанных с ним отложений нет в слоях, которые сформировались в последующие 400 миллионов лет. Это говорит о том, что этот большой метеорит сильно повлиял на глобальный климат планеты», — прокомментировал исследование один из его авторов, геолог из Университета Кёртина (Австралия) Николас Тиммс.

Недра и поверхность Земли, в отличие от Луны, Марса, Меркурия и других планет внутренней части Солнечной системы, постоянно обновляются благодаря круговороту пород между корой и внутренними слоями литосферы, а также действию различных факторов, в том числе ветра и воды.

Поэтому на нашей планете почти нет следов падения даже самых крупных астероидов, которые могли уничтожить жизнь на Земле. Это мешает ученым понять, как они могли влиять на формирование и эволюцию жизни, а также как часто они происходили.

Открыть следы существования самого древнего известного науке кратера Земли Тиммсу и его коллегам помогли раскопки на западе Австралии. Там залегают породы, которые сформировались в палеопротерозое, примерно 2,5−2,1 млрд лет назад. В то время, как предполагают ученые, первые микробы Земли начали осваивать фотосинтез и активно удалять СО2 и другие парниковые газы из атмосферы. В результате вся поверхность планеты постепенно покрылась льдом.

Начало времен

Еще в начале XXI века геологи нашли признаки существования крупного 70-километрового кратера, который был «спрятан» внутри палеопротерозойских пород в окрестностях австралийского ранчо Яррабубба. Он уже долгое время претендует на звание самого древнего следа падения астероида на Земле, однако до настоящего времени у ученых было недостаточно доказательств в пользу этого. Они не знали, когда он сформировался.

Австралийские геологи решили эту задачу, изучая так называемые цирконы — микроскопические кристаллы тугоплавкой породы, возникающие в лаве после того, как она всплывает к поверхности Земли. Они появляются и разрушаются только при очень высоких температурах, что позволяет использовать эти минералы для того, чтобы оценивать возраст древней коры и других ее черт.

В этом случае ученые воспользовались тем, что цирконы должны были переплавиться и измениться, когда на территорию современной Западной Австралии упал астероид, из-за которого образовался кратер Яррабубба. Тиммс и его команда собрали несколько десятков цирконов и измерили их возраст по долям изотопов урана и свинца.

К удивлению ученых, замеры показали, что этот кратер появился почти одновременно с палеопротерозойскими породами, то есть примерно 2,23 миллиарда лет назад. Подобная датировка, по словам ученых, крайне интересна по той причине, что в то время территория Австралии и почти всех остальных уголков Земли была покрыта толстой коркой льда.

Соответственно, если астероид упал, пробил этот слой и оставил 70-километровый кратер под ним, это должно было растопить огромную массу льда и привести к выбросу больших количеств водяного пара в атмосферу. Вода отражает тепло еще лучше, чем это делает углекислый газ, и поэтому падение астероида должно было резко поднять температуры на Земле и поменять ее климат за счет мощного парникового эффекта.

В пользу этого говорит то, что глобальное оледенение поверхности планеты резко прекратилось примерно в то же время, когда сформировался кратер Яррабубба. Если это действительно так, то падение этого астероида должно было сыграть одну из самых важных ролей в истории эволюции жизни на Земле, считают ученые.

 
 
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Он образовался в результате падения астероида более двух миллиардов лет назад
 
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