ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России утвердили состав нового правительства

22.01.2020 09:25 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В России утвердили состав нового правительства

Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства. Теперь у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей, в том числе один первый. На эту должность вместо Антона Силуанова теперь назначен Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов ранее занимал пост помощника президента, а с 2012 по 2013 год был министром экономического развития.

Должности вице-премьера также получили Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин. Еще один заместитель Мишустина – Дмитрий Григоренко – возглавит аппарат правительства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, новым главой Минздрава России стал Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. На этом посту он сменил Веронику Скворцову, которая руководила ведомством с 2012 года.

 Министерство спорта возглавил Олег Матыцин – член Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России. На этом посту он сменил Павла Колобкова.

 Кресло министра культуры, которое с 2012 года занимал Владимир Мединский, теперь перейдет к Ольге Любимовой. Бывший тележурналист, до назначения в кабмин она была руководителем департамента кинематографии Минкульта.

 Новым министром просвещения стал Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. До него эту должность занимала Ольга Васильева.

 Максим Орешкин уступил кресло Министра экономического развития губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

 Главой Минкомсвязи России назначили вице-президента компании Ростелеком Максута Шадаева. На посту министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Шадаев сменил Константина Носкова. Он возглавлял ведомство с мая 2018 года.

 Новый министр науки и высшего образования - Валерий Фальков, ректор Тюменского государственного университета. На этом посту он сменил Михаила Котюкова.

 Антон Котяков стал новым министром труда и социальной защиты. С 2012-го года эту должность занимал Максим Топилин.

 Министром юстиции вместо Александра Коновалова назначен Константин Чуйченко. Ранее он занимал пост вице-премьера, руководителя аппарата правительства страны.

Остальные министры сохранили свои должности. Так, Сергей Лавров продолжит свою работу как глава МИДа, а Сергей Шойгу останется руководить Министерством обороны. Владимир Колокольцев останется руководить МВД.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства. Теперь у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей, в том числе один первый. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
«У Лукашенко амбиция - остаться в истории отцом-основателем». Эксперты о транзите власти в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика