В России утвердили состав нового правительства

Источник материала: Ежедневник





Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства. Теперь у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей, в том числе один первый. На эту должность вместо Антона Силуанова теперь назначен Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов ранее занимал пост помощника президента, а с 2012 по 2013 год был министром экономического развития.

Должности вице-премьера также получили Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин. Еще один заместитель Мишустина – Дмитрий Григоренко – возглавит аппарат правительства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, новым главой Минздрава России стал Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. На этом посту он сменил Веронику Скворцову, которая руководила ведомством с 2012 года.

Министерство спорта возглавил Олег Матыцин – член Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России. На этом посту он сменил Павла Колобкова.

Кресло министра культуры, которое с 2012 года занимал Владимир Мединский, теперь перейдет к Ольге Любимовой. Бывший тележурналист, до назначения в кабмин она была руководителем департамента кинематографии Минкульта.

Новым министром просвещения стал Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. До него эту должность занимала Ольга Васильева.

Максим Орешкин уступил кресло Министра экономического развития губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

Главой Минкомсвязи России назначили вице-президента компании Ростелеком Максута Шадаева. На посту министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Шадаев сменил Константина Носкова. Он возглавлял ведомство с мая 2018 года.

Новый министр науки и высшего образования - Валерий Фальков, ректор Тюменского государственного университета. На этом посту он сменил Михаила Котюкова.

Антон Котяков стал новым министром труда и социальной защиты. С 2012-го года эту должность занимал Максим Топилин.

Министром юстиции вместо Александра Коновалова назначен Константин Чуйченко. Ранее он занимал пост вице-премьера, руководителя аппарата правительства страны.

Остальные министры сохранили свои должности. Так, Сергей Лавров продолжит свою работу как глава МИДа, а Сергей Шойгу останется руководить Министерством обороны. Владимир Колокольцев останется руководить МВД.