Отказался от звания, угрожал догхантеру и женился на последней любви Высоцкого. Факты о Леониде Ярмольнике

Источник материала: Tut.by

Если бы Леонид Ярмольник увидел этот текст, наверняка бы выразил свое недовольство. «Получается, что сейчас дни рождения существуют для того, чтобы эти юбилейные даты отразили средства массовой информации. А СМИ сейчас так много, что выходит очень утомительно. И для именинника, и для тех, кто про него пишет», — считает он.

Но мы не готовы отойти от традиции (простите, Леонид Исаакович!). Поэтому в 66-й день рождения талантливого актера вспоминаем интересные факты из его биографии.

Отказывается от званий и съемок в кино

Еще в 1994-м Ярмольнику хотели присвоить звание заслуженного артиста России, но не вышло: Леонид отказался. Та же участь постигла и звание «Народный», которое власти хотели дать к 50-летнему юбилею актера.

На вопрос о том, чем ему так не угодил престижный в творческой среде статус, Ярмольник: никакого толку от званий нет.

«Сегодня эти звания носит невероятное количество артистов. Взять просто один московский театр: там каждый второй — народный артист. На мой взгляд, это не прибавляет ни уважения, ни знака качества. Это не дает тебе права больше сниматься или играть на сцене, тебе не будут уступать место в общественном транспорте. В званиях нет ни денег, ни славы, есть только какая-то формальность. Уж не говорю о том, что звания сегодня — не показатель мастерства», — пояснил он свою позицию в одном из интервью.

А в последнее время Леонид Исаакович отказывается не только от званий, но и от многих ролей. По его словам, российский кинематограф — это скорее про количество, нежели про качество.

«У нас есть штук десять отличных сериалов — „Ликвидация“, „Оттепель“, например. Остальное — серпантин, и я уже не различаю ни фамилий, ни лиц актеров. Но чем-то надо заполнять телевизионное пространство. Ругать-то проще всего. Но я, как видите, не сильно мелькаю там, поскольку для меня остается главным некий месседж. Береги честь смолоду, что называется. Олег Иванович (имеется в виду близкий друг Ярмольника Олег Янковский. — Прим. LADY) меня этому научил», — отметил актер.

Исключение Леодин сделал для Валерия Тодоровского: он согласился сняться в его фильме «Одесса», который вышел в прокат осенью прошлого года.

Защищает животных

Леонид Ярмольник — большой любитель собак (у него в доме всегда живет как минимум пара четверолапых друзей) и ярый их защитник. Уже много лет он активно продвигает создание законодательных актов по защите животных.