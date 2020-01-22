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Новый участок технопарка БГУ оснастили высокотехнологичным оборудованием
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От новаторской идеи – к реальной разработке. Пройти этот путь как можно скорее студентам-физикам и разработчикам теперь поможет новый участок технопарка БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его оснастили высокотехнологичным оборудованием.
C его помощью, например, гораздо легче расставлять компоненты на плату. Раньше это делалось вручную. Новые станки с программным управлением позволяют добиться максимальной точности при производстве серийных деталей.
Установили также лазерный станок, 3D-принтер и сканер. Оборудование позволит не только изготавливать приборы по индивидуальному заказу, но и производить детали, которые раньше закупались за рубежом.
Юрий Дудчик, заместитель директора Института прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко:
Открытие новой технической площадки – еще один шаг в реализации модели «Университет 3.0». Она подразумевает способность вуза продавать свои разработки. Создание измерительной и медицинской электроники, средств мониторинга транспорта – все это уже сегодня под силу технопарку БГУ.
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Новости Беларуси. От новаторской идеи – к реальной разработке. Пройти этот путь как можно скорее студентам-физикам и разработчикам теперь поможет новый участок...
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