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Департамент охраны Гомельской области получил более 20 служебных Geely

22.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Подразделения Департамента охраны Гомельской области получили более 20 новых служебных автомобилей, сообщили БЕЛТА в региональном управлении Департамента охраны.

Департамент охраны Гомельской области получил более 20 служебных Geely
Фото Гомельского областного управления Департамента охраны

Для улучшения качества исполнения служебных обязанностей и повышения уровня оснащенности подразделений Департамент охраны МВД Беларуси приобрел служебный транспорт для регионов.

Предпочтение было отдано машинам марки Geely. «Автомобили должны соответствовать особенностям несения службы, нагрузке и условиям эксплуатации. К примеру, в сельские районы, где высокая проходимость техники важна не менее, чем ее надежность, отправятся полноприводные внедорожники», — рассказали в Гомельском областном управлении Департамента охраны. Транспортная оснащенность — одна из приоритетных, ведь наряды групп задержания осуществляют выезды и реагирования на сигналы тревоги с охраняемых объектов, принимают меры по раскрытию и пресечению преступлений и административных правонарушений, взаимодействуют с территориальными РОВД.

Наряды департамента охраны отличаются своей мобильностью. «От скорости и быстроты реагирования зависит качество выполняемых задач по обеспечению безопасности граждан, общества и государства», — подчеркнули областном управлении.

В торжественной обстановке ключи от новых авто были переданы представителям подразделений департамента охраны региона. Представитель Гомельского епархиального управления Белорусской православной церкви провел обряд освящения служебного транспорта.

Белта

 

 
 
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Подразделения Департамента охраны Гомельской области получили более 20 новых служебных автомобилей, сообщили БЕЛТА в региональном управлении...
 
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