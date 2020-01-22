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В Островецком районе два брата пострадали на пожаре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Островецком районе на пожаре пострадали два брата.
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Кровля дома была полностью объята огнем. Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС.
Оказалось, что 54-летний мужчина и его 50-летний брат жили в родительском доме. По словам соседей, братья перебивались временными заработками, злоупотребляли алкогольными напитками.
При самостоятельном тушении пожара мужчины получили ожоги 30% и 10% тела. Пострадавшие были доставлены в медучреждение, они находятся в сознании.
В результате возгорания в доме была уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стена, закопчены стены, потолок и имущество.
Устанавливается причина пожара.
Основные рассматриваемые версии – неосторожное обращение с огнем и поджог.
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Новости Беларуси. В Островецком районе на пожаре пострадали два брата. По информации МЧС, жительница д. Чернишки сообщила о пожаре в соседнем доме вечером 21...
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