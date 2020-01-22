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В Островецком районе два брата пострадали на пожаре

22.01.2020 10:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Островецком районе на пожаре пострадали два брата.  

По информации МЧС, жительница д. Чернишки сообщила о пожаре в соседнем доме вечером 21 января. Сама женщина вместе с сыном поспешила на помощь соседям.   

Кровля дома была полностью объята огнем. Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС.    

В Островецком районе два брата пострадали на пожаре
Фото: МЧС 

Оказалось, что 54-летний мужчина и его 50-летний брат жили в родительском доме. По словам соседей, братья перебивались временными заработками, злоупотребляли алкогольными напитками.  

При самостоятельном тушении пожара мужчины получили ожоги 30% и 10% тела. Пострадавшие были доставлены в медучреждение, они находятся в сознании.  

В результате возгорания в доме была уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стена, закопчены стены, потолок и имущество.  

В Островецком районе два брата пострадали на пожаре
Фото: МЧС 

Устанавливается причина пожара.  

Основные рассматриваемые версии – неосторожное обращение с огнем и поджог.  

В начале января на пожаре в Ошмянском районе погибли пенсионер и его сын – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. В Островецком районе на пожаре пострадали два брата.   По информации МЧС, жительница д. Чернишки сообщила о пожаре в соседнем доме вечером 21...
 
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