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Появились первые изображения электрического кроссовера Geely

22.01.2020 10:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У китайских сертификационных органов очередной «слив» — в Сеть попали фотографии предсерийного образца будущего электрического «паркетника» Geely, который будет продаваться под новоиспеченным брендом Geometry.


Разработка машины почти завершена и уже можно ознакомиться с ее некоторыми характеристиками. Электрический кроссовер Geely, судя по снимкам, будет называться Geometry C: длина «пятидверки» с покатой крышей составит 4432 мм, ширина 1833 м, а расстояние между осями — 2700 мм. Отдача электромотора в приводе передних колес — 200 лошадиных сил. Максимальная скорость — 150 км/ч, а на одной зарядке батарей Geometry C должен проезжать около 400 км (по циклу NEDC).


В основу кроссовера ляжет модернизированный совместными усилиями Geely и Volvo вариант модульной платформы CMA, которая, впрочем, была изначально разработана с расчетом на установку электрических силовых агрегатов. Поэтому многие элементы технической начинки Geometry C позаимствует у показанного прошлой осенью Volvo XC40 Recharge.


Напомним, что первенца бренда для своих электромобилей — седан Geometry A — Geely показала прошлой весной. Официальная премьера Geometry C запланирована на апрель в рамках выставки Auto China в Пекине. Всего до 2025 года Geely намерена вывести на глобальный рынок десять электрических моделей, причем в гамме ожидаются не только седаны и кроссоверы, но и минивэны.

 
 
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В Сеть попали фотографии предсерийного образца будущего электрического «паркетника» Geely, который будет продаваться под новоиспеченным брендом Geometry.
 
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