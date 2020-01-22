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В Могилёвском районе рабочему зажало руку в станке по прессовке картона
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилевском районе из станка извлекли руку работника предприятия в д. Полетники.
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Установлено, что в производственном цехе в станке по прессовке картона была зажата рука работника. При помощи специального аварийно-спасательного инструмента и бензореза пострадавший был деблокирован и передан бригаде медиков.
Мужчину доставили в больницу с травмой конечности в состоянии средней степени тяжести.
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Новости Беларуси. В Могилевском районе из станка извлекли руку работника предприятия в д. Полетники. По информации МЧС, происшествие случилось утром 21 января....
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