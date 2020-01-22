Источник материала: Новости Волковыска

Институт социологии Национальной академии наук в конце прошлого года провёл социологическое исследование и узнал, насколько серьёзно беларусы относятся к экологическим проблемам.

Около 9% людей считает экологические проблемы неактуальными и 12% опрошенных затруднились ответить.

Переработка бытовых отходов неактуальна – считают около 5% опрошенных, а ещё 14% затруднились ответить.

Около 48% респондентов положительно ответили на вопрос, собирают ли они бытовые отходы раздельно в контейнеры. Две трети делают это по экологическим соображениям.

— Это достаточно высокая доля, — отмечает Анатолий Шагун, начальник управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».

О залоговой системе говорится довольно много, по словам начальника управления, но около 22% опрошенных не смогло ответить, что это такое. Чуть меньше тех, кому идея такой системы не нравится.

— Больше 70% населения сказало, что залог в 20−25 копеек будет стимулировать их к тому чтобы прийти в магазин и сдать пустую бутылку, — подытоживает Анатолий Шагун.

Напомним, депозитно-залоговую систему обращения упаковки в Беларуси планируется внедрить уже в 2021 году и, по словам собеседника, она будет похожа на советскую, «когда человек покупает напиток, оставляет залог, а возвращая бутылку, получает этот залог обратно».