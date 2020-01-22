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Определены сроки выхода недорогого iPhone

22.01.2020 11:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что производство предполагаемого iPhone 9 начнется уже в феврале.


Предполагаемый дизайн нового смартфона

При этом официальная презентация аппарата, как и предполагалось ранее, намечена на март. Скорее всего, в том же месяце стартуют и продажи устройства. Такую спешку Apple в Bloomberg объясняют желанием производителя «расширить свой охват на мировом рынке смартфонов в преддверии выхода 5G-моделей в конце этого года».

Напомним: iPhone 9 (возможно, смартфон назовут иначе) станет своеобразной заменой iPhone SE и/или iPhone 8. Новинка получит классический дизайн: аппарат оборудуют экраном на 4,7 дюйма, клавишей Home со встроенным сканером отпечатков пальцев, а также процессором Apple A13 Bionic и одинарной основной камерой.

Обозреватель Bloomberg уточняет: Apple продавала iPhone SE по цене от 399 долларов, iPhone 8 все еще продается от 449 долларов. Скорее всего, iPhone 9 оценят примерно в такую же сумму.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
Ссылка на источник 38
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