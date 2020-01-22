«У соседей незаконная перепланировка, но управу на них не найти». Из-за чего «трещат» многоквартирные дома в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

Проблема перепланировок в многоквартирных домах уже порядочно вызрела, но решить ее толком никто не берется. Достаточно пролистать несколько десятков объявлений по продаже жилья — и становится очевидно: типовое (и не только) жилье перепланируют все, кому не лень, нередко полностью нарушая установленные нормы. Присоединенные к комнатам лоджии, отгороженные капитальными перегородками спальни без естественного освещения, выбитые несущие стены — это реальность наших многоэтажек. Все дома, безусловно, имеют запас прочности, но при определенном не самом удачном стечении обстоятельств теоретически могут и сложиться (без несущих стен-то). В ситуацию, когда из-за соседской перепланировки страшно жить, попал читатель Onliner Александр.

Дело происходит в центре города Волковыска, в одной из «сталинок». Но в данном случае география не очень-то важна: в похожую ситуацию, когда сосед творит, что хочет, а управы на него особо нет, может попасть любой из нас. Началось все с того, что квартиру, расположенную прямо под жильем Александра, выкупили и вывели из жилого фонда. Затем, понятное дело, начали делать ремонт.

— Новый собственник квартиры, как и положено, согласовал и утвердил перепланировку, — описывает вроде бы оптимистичное начало мужчина. — Эта перепланировка предполагала демонтаж одной не несущей перегородки. Однако вопреки тому, что было написано и согласовано, хозяева самовольно, без привлечения квалифицированных специалистов, снесла практически все перегородки. Грубо говоря, наняли Равшанов и Джамшутов, которые днями долбали, пока все не развалилось.





Как мы поняли, что все идет не по плану? В моей квартире буквально на глазах начали образовываться трещины. Я экстренно обратился в ЖЭС и исполком. В день обращения, 17 января, пришла комиссия, которая зафиксировала не только самовольное удаление перегородок, но и проседание деревянных перекрытий, а также факт трещин в моей квартире.





Дальше — самое интересное: коммунальщики обязали новых хозяев как можно скорее установить подпорки для предотвращения возможного обрушения перекрытий, а до 20 января — восстановить удаленные перегородки. Если же собственник этого не сделает, ему грозит всего лишь административное наказание в размере до 30 базовых. На этом все. По мне это просто смешная плата для людей, которые выкупают жилье для коммерческого пользования.





Мужчина рассказывает, что после обращения «наверх» ситуация немного изменилась: в тот же день рабочие установили в самом критичном месте одну подпорку из бруса размером 10 на 10 см, в субботу — еще две такие же.

— Естественно, такая «достойная» замена перегородок дала результат — за выходные в моей квартире появилось еще больше трещин, что послужило причиной повторного обращения в компетентные органы. И знаете что? Ничего. Мне пообещали, что теперь хозяевам уж точно дадут штраф и все. По сей момент те три несчастные подпорки так и стоят на своих местах, а «вольнонаемные» начали возводить газосиликатные перегородки, даже не думая снимать напряжение с перегруженных и изношенных деревянных перекрытий.





При этом никого не волнует, что будет с моей квартирой и моей семьей. Потенциально мы находимся в опасности — старые перекрытия могут ведь и рухнуть. Не исключено, что после всех этих переделок моя квартира окажется в аварийном состоянии. А максимум, что грозит «передельщикам», — 810 рублей штрафа. Причем никто им не указ: милиция открещивается, исполком может наказать или не наказать, а по поводу моих трещин говорят: дом старый, могли появиться в любой момент и по любой причине.

Такие перепланировки — это реально проблема. Надо что-то делать и вырабатывать меры воздействия на подобных деятелей, — считает мужчина.





На случай таких вот перепланировок закон и вправду предусматривает определенные действия, которые, впрочем, как видно, не очень могут охладить пыл некоторых.

— Статья 19 Жилищного кодекса обязывает лиц, осуществивших самовольные переустройство и (или) перепланировку, получить согласование (разрешение) таких переустройства и (или) перепланировки в порядке, определенном в статье 17 ЖК: обратиться с соответствующим заявлением в районный, городской исполнительные комитеты либо местную администрацию района в городе по месту нахождения помещения, приложив необходимые документы; затем предоставить доступ в жилое помещение представителям администрации для составления акта технического осмотра жилого помещения. После этого по результату рассмотрения всех документов принимается решение о согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки либо об отказе с указанием мотивов принятого решения.

В случае принятия решения об отказе самовольно допущенные переустройство и (или) перепланировка жилого помещения приводятся в прежнее состояние лицом, их осуществившим и за его счет. Следует обратить внимание, что отказ в согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки может быть обжалован в вышестоящий орган и (или) в суд.





Лица, осуществившие самовольные переустройство и (или) перепланировку, несут ответственность за такие действия по ст. 21.16 КоАП:

ч. 1 – за самовольные переустройство и (или) перепланировку жилых, в том числе инженерных систем, без изменения несущей способности конструкций, что влечет наложение штрафа на гражданина в размере до 30 базовых величин;

ч. 2 – за самовольные переустройство и (или) перепланировку жилых и (или) нежилых помещений, приведших к снижению несущей способности конструктивных элементов здания, а также переоборудование вентиляционных шахт и каналов, что влечет наложение штрафа на гражданина в размере от 30 до 50 базовых величин.

Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь гражданину, допустившему незаконные переустройство и(или) перепланировку жилого помещения, во-первых, грозит штраф, во-вторых, если будет принято решение об отказе в согласовании самовольной перепланировки — гражданин будет должен привести квартиру в прежнее состояние за свой счет, — уточняет юрист Татьяна Ревинская.

Впрочем, есть в этой ситуации какой-никакой просвет: если незаконной перепланировкой причиняется ущерб имуществу соседей, последние вправе взыскать его в судебном порядке.

Что касается исполнения второй стороной предписания на устранение незаконной перепланировки, то тут простых решений нет: если все способы взаимодействия с исполкомом и коммунальщиками испробованы, то можно через суд обязать «ремонтников» восстановить первоначальный вид помещений и контролировать исполнение решения суда. Но все понимают, сколько это займет времени.