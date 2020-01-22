Проблема перепланировок в многоквартирных домах уже порядочно вызрела, но решить ее толком никто не берется. Достаточно пролистать несколько десятков объявлений по продаже жилья — и становится очевидно: типовое (и не только) жилье перепланируют все, кому не лень, нередко полностью нарушая установленные нормы. Присоединенные к комнатам лоджии, отгороженные капитальными перегородками спальни без естественного освещения, выбитые несущие стены — это реальность наших многоэтажек. Все дома, безусловно, имеют запас прочности, но при определенном не самом удачном стечении обстоятельств теоретически могут и сложиться (без несущих стен-то). В ситуацию, когда из-за соседской перепланировки страшно жить, попал читатель Onliner Александр.

Дело происходит в центре города Волковыска, в одной из «сталинок». Но в данном случае география не очень-то важна: в похожую ситуацию, когда сосед творит, что хочет, а управы на него особо нет, может попасть любой из нас. Началось все с того, что квартиру, расположенную прямо под жильем Александра, выкупили и вывели из жилого фонда. Затем, понятное дело, начали делать ремонт.

— Новый собственник квартиры, как и положено, согласовал и утвердил перепланировку, — описывает вроде бы оптимистичное начало мужчина. — Эта перепланировка предполагала демонтаж одной не несущей перегородки. Однако вопреки тому, что было написано и согласовано, хозяева самовольно, без привлечения квалифицированных специалистов, снесла практически все перегородки. Грубо говоря, наняли Равшанов и Джамшутов, которые днями долбали, пока все не развалилось.

«У соседей незаконная перепланировка, но управу на них не найти». Из-за чего «трещат» многоквартирные дома в Волковыске

Как мы поняли, что все идет не по плану? В моей квартире буквально на глазах начали образовываться трещины. Я экстренно обратился в ЖЭС и исполком. В день обращения, 17 января, пришла комиссия, которая зафиксировала не только самовольное удаление перегородок, но и проседание деревянных перекрытий, а также факт трещин в моей квартире.

«У соседей незаконная перепланировка, но управу на них не найти». Из-за чего «трещат» многоквартирные дома в Волковыске

Дальше — самое интересное: коммунальщики обязали новых хозяев как можно скорее установить подпорки для предотвращения возможного обрушения перекрытий, а до 20 января — восстановить удаленные перегородки. Если же собственник этого не сделает, ему грозит всего лишь административное наказание в размере до 30 базовых. На этом все. По мне это просто смешная плата для людей, которые выкупают жилье для коммерческого пользования.

«У соседей незаконная перепланировка, но управу на них не найти». Из-за чего «трещат» многоквартирные дома в Волковыске

Мужчина рассказывает, что после обращения «наверх» ситуация немного изменилась: в тот же день рабочие установили в самом критичном месте одну подпорку из бруса размером 10 на 10 см, в субботу — еще две такие же.

— Естественно, такая «достойная» замена перегородок дала результат — за выходные в моей квартире появилось еще больше трещин, что послужило причиной повторного обращения в компетентные органы. И знаете что? Ничего. Мне пообещали, что теперь хозяевам уж точно дадут штраф и все. По сей момент те три несчастные подпорки так и стоят на своих местах, а «вольнонаемные» начали возводить газосиликатные перегородки, даже не думая снимать напряжение с перегруженных и изношенных деревянных перекрытий.

«У соседей незаконная перепланировка, но управу на них не найти». Из-за чего «трещат» многоквартирные дома в Волковыске

При этом никого не волнует, что будет с моей квартирой и моей семьей. Потенциально мы находимся в опасности — старые перекрытия могут ведь и рухнуть. Не исключено, что после всех этих переделок моя квартира окажется в аварийном состоянии. А максимум, что грозит «передельщикам», — 810 рублей штрафа. Причем никто им не указ: милиция открещивается, исполком может наказать или не наказать, а по поводу моих трещин говорят: дом старый, могли появиться в любой момент и по любой причине.

Такие перепланировки — это реально проблема. Надо что-то делать и вырабатывать меры воздействия на подобных деятелей, — считает мужчина.

«У соседей незаконная перепланировка, но управу на них не найти». Из-за чего «трещат» многоквартирные дома в Волковыске

На случай таких вот перепланировок закон и вправду предусматривает определенные действия, которые, впрочем, как видно, не очень могут охладить пыл некоторых.

— Статья 19 Жилищного кодекса обязывает лиц, осуществивших самовольные переустройство и (или) перепланировку, получить согласование (разрешение) таких переустройства и (или) перепланировки в порядке, определенном в статье 17 ЖК: обратиться с соответствующим заявлением в районный, городской исполнительные комитеты либо местную администрацию района в городе по месту нахождения помещения, приложив необходимые документы; затем предоставить доступ в жилое помещение представителям администрации для составления акта технического осмотра жилого помещения. После этого по результату рассмотрения всех документов принимается решение о согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки либо об отказе с указанием мотивов принятого решения.

В случае принятия решения об отказе самовольно допущенные переустройство и (или) перепланировка жилого помещения приводятся в прежнее состояние лицом, их осуществившим и за его счет. Следует обратить внимание, что отказ в согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки может быть обжалован в вышестоящий орган и (или) в суд.

«У соседей незаконная перепланировка, но управу на них не найти». Из-за чего «трещат» многоквартирные дома в Волковыске

Лица, осуществившие самовольные переустройство и (или) перепланировку, несут ответственность за такие действия по ст. 21.16 КоАП:

ч. 1 – за самовольные переустройство и (или) перепланировку жилых, в том числе инженерных систем, без изменения несущей способности конструкций, что влечет наложение штрафа на гражданина в размере до 30 базовых величин;

ч. 2 – за самовольные переустройство и (или) перепланировку жилых и (или) нежилых помещений, приведших к снижению несущей способности конструктивных элементов здания, а также переоборудование вентиляционных шахт и каналов, что влечет наложение штрафа на гражданина в размере от 30 до 50 базовых величин.

Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь гражданину, допустившему незаконные переустройство и(или) перепланировку жилого помещения, во-первых, грозит штраф, во-вторых, если будет принято решение об отказе в согласовании самовольной перепланировки — гражданин будет должен привести квартиру в прежнее состояние за свой счет, — уточняет юрист Татьяна Ревинская.

Впрочем, есть в этой ситуации какой-никакой просвет: если незаконной перепланировкой причиняется ущерб имуществу соседей, последние вправе взыскать его в судебном порядке.

Что касается исполнения второй стороной предписания на устранение незаконной перепланировки, то тут простых решений нет: если все способы взаимодействия с исполкомом и коммунальщиками испробованы, то можно через суд обязать «ремонтников» восстановить первоначальный вид помещений и контролировать исполнение решения суда. Но все понимают, сколько это займет времени.