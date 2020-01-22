Источник материала: Новости Волковыска

Администрация США планирует внести семь стран, включая Беларусь, в список стран, для граждан которых ограничат въезд в Соединенные Штаты.

По данным газеты Wall Street Journal, которая ссылается на собственные источники, планируется ввести рестрикции в отношении Беларуси, Кыргызстана, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Сообщается, что список не окончательный и в него могут внести изменения.

Это не значит, что США запретят въезд всем гражданам стран из списка, но ограничения могут распространиться на обладателей некоторых типов виз, например для деловых и туристических поездок.

Тем не менее отмечается, что этот список пока не утвержден. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию подтвердил, что планируется расширить перечень стран, для граждан которых въезд в США ограничен.

Официальное объявление "черного списка" запланировано на 27 января 2020-го.

Однако он не уточнил, о каких странах идет речь. Текущие визовые ограничения США распространяются на Иран, Ливию, Сомали, Сирию, Йемен, Венесуэлу и Северную Корею.