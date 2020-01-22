Источник материала: Новости Волковыска

Власти Беларуси усилили профилактические меры по недопущению распространения коронавируса. В Национальном аэропорту "Минск" введён санитарно-карантинный контроль после выявления в Китае нового вируса.

Для проверки пассажиров, прибывающих из Китая, специалисты используют переносные и стационарные тепловизоры, определяющие людей с повышенной температурой тела. При выявлении таких пассажиров незамедлительно вызывается медицинская бригада с целью выявления симптомов коронавирусной инфекции. В случае их обнаружения пассажира изолируют в специальное помещение, после чего направляют в инфекционную больницу.

Также белорусов, выезжающих за границу, предупреждают через туроператоров, сообщает пресс-служба Минздрава.

Власти Китая проинформировали ВОЗ о неизвестной форме воспаления легких, которая появилась в городе Ухань. Медики выяснили, что причиной заболеваний является коронавирус 2019-nCoV. Источник инфекции пока не обнаружен. Сообщается лишь, что большинство выявленных больных посещали оптовый рынок морепродуктов в Ухане.

По состоянию на 21 января подтверждены 222 случая заражения этим коронавирусом: 218 в Китае, 2 в Таиланде, по одному – в Японии и Южной Корее. От болезни умерли 4 человека, все в Ухане.

Изначально сообщалось, что вирус не передается от человека к человеку, однако позже китайские власти эти данные опровергли, так как среди зараженных оказались 14 врачей.

Во всех странах мира усилена проверка туристов, прибывающих из Китая. Медики предостерегают, что празднование китайского Нового года в конце января повлечет за собой увеличение количества поездок в Китай и внутри Китая, что увеличит вероятность возможного распространения инфекции.

В Беларуси, напомним, учится много китайских студентов. Также китайские рабочие работают на ряде объектов – например, в индустриальном парке "Великий Камень" или на стройке гостинично-делового комплекса "Шантэр Хилл" в Минске.

При поездках медики рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей, избегать контакта с теми, у кого есть признаки простуды, по возможности носить маски.

Также необходимо регулярно мыть руки и временно отказаться от приёма в пищу недоваренного и недожаренного мяса (есть мнение, что заражение могло произойти от мяса морских или сухопутных млекопитающих).

На 22 января 2020-го запланировано экстренное заседание Чрезвычайного комитета ВОЗ, посвящённое новой пневмонии.