Источник материала: Новости Волковыска

Российский платежный сервис QIWI предоставил возможность пополнение QIWI кошелька через автоматизированную информационную систему единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП) Беларуси.

Новая услуга существенно расширяет географию пополнения Кошелька, делая его использование еще более удобным для клиентов QIWI. Теперь пополнить QIWI Кошелек можно в инфокиосках и отделениях банков по всей Беларуси, а также онлайн в мобильном или интернет-банке. Зачисление денег происходит в режиме реального времени и осуществляется без комиссии.

Как пополнить QIWI кошелек в Беларуси

Для пополнения кошелька в любом банке Беларуси и терминалах QIWI необходимо пройти единоразовую очную идентификацию в любом отделении ЗАО «Банк «Решение». Идентификация осуществляется по действующему паспорту гражданина Беларуси, стоимость идентификации составляет 10 белорусских рублей.

QIWI – провайдер платежных и финансовых сервисов в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Сеть включает свыше 22,3 млн виртуальных кошельков и более чем 136 тыс терминалов и точек приема платежей. Сеть устройств QIWI Беларусь включает более 1,5 тыс точек приема платежей. С помощью сети можно оплачивать более 500 услуг.