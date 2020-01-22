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Еще раз о чеках “Имущество”

22.01.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В четверг председатель комитета госимущества облисполкома Олег Мякинький провел прием граждан по личным вопросам и «прямую телефонную линию»

Поступившие вопросы касались чеков «Имущество». Например, одна из осиповчанок принесла с собой на встречу такие чеки, которые хранятся у нее уже более двадцати лет. По словам женщины, в свое время она «не смогла их выгодно пристроить». Сегодня же попросту не знает, что с ними делать. Надеялась, что можно будет обменять на чеки «Жилье» и таким образом частично заплатить за приватизированную квартиру. Ответ на вопрос гражданка получила тут же.

Еще раз о чеках “Имущество”

Изображение использовано в качестве иллюстрации

— Чеки «Жилье» и «Имущество» не взаимозаменяемы, — сказал Олег Владимирович. — У каждого вида ценных бумаг конкретное предназначение. Несмотря на закрытие программы приватизации, первые хранятся еще у многих людей, сейчас самое время их использовать. Хоть и отсутствует у них «срок годности», с каждым годом бумаги дешевеют, а в 2022-ом могут быть и вовсе выведены из обращения. Что же касается чеков «Имущество», то выбрасывать их явно не стоит, ведь эти «бумажки» тоже имеют ценность. В свое время многие вложили чеки в акции предприятий. Кто-то распорядился успешно, кому-то повезло меньше, а у кого-то сертификаты все еще не использованы. Но это не означает, что теперь чеки можно выбросить: обмен на акции белорусских предприятий идет до сих пор. Более того, постановлением Совмина срок обращения увеличен до конца этого года. Сможет ли и дальше государство продлить их действие, покажет время.

Что же делать тем, у кого есть чеки «Имущество»? Нужно пойти в отделение «Беларусбанка» и попросить у сотрудников список субъектов хозяйствования, которые приобретают подобное достояние в обмен на акции. Но не рассчитывайте на большие дивиденды, чтобы потом не разочаровываться. «Имущество» также разрешается подарить близкому родственнику, чтобы уже тот, в свою очередь, мог обменять на акции. Распорядиться ими может только владелец, указанный в сертификате. Если бумаги были оформлены на умершего родственника, по ним нужно вступать в наследство, но вначале следует оценить затраты: если чеков мало, вряд ли эта операция имеет смысл. Через дарение удается собратъ «на одном человеке» чеки всей семьи: жена собирает на себя чеки своих родителей, муж — своих, чтобы затем совместно поменять их на акции. Кроме того, можно передать родственнику с другим местом жительства, чтобы поменять на акции предприятия, которого нет по месту регистрации первоначального владельца.

 
 
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В четверг председатель комитета госимущества облисполкома Олег Мякинький провел прием граждан по личным вопросам и «прямую телефонную линию» Поступившие...
 
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