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Чтобы стандарт «120 минут» был доступен всем. В Могилёве заложили первый камень нового кардиохирургического корпуса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Капсулу с посланием для потомков и первый камень нового кардиохирургического корпуса заложили в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В областной больнице, где строится объект, ежегодно проводят не меньше 1500 операций на сердце. При этом в клинике всего одна специализированная операционная. Остро не хватает и мест в реанимации. В новом корпусе оборудуют две кардио- и одну гибридную операционные. Это позволит вдвое увеличить объем помощи пациентам с заболеваниями сердца.
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Александр Мрочек, главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси:
В области уже открылись новый перинатальный центр и больница в Осиповичах. Строится поликлиника в молодом микрорайоне Казимировка в Могилеве. В ближайшее время будет заложен и новый корпус городской больницы.
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Чтобы стандарт «120 минут» был доступен всем. В Могилёве заложили первый камень нового кардиохирургического корпуса
Новости Беларуси. Капсулу с посланием для потомков и первый камень нового кардиохирургического корпуса заложили в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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