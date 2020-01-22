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Чтобы стандарт «120 минут» был доступен всем. В Могилёве заложили первый камень нового кардиохирургического корпуса

22.01.2020 10:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Капсулу с посланием для потомков и первый камень нового кардиохирургического корпуса заложили в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы стандарт «120 минут» был доступен всем. В Могилёве заложили первый камень нового кардиохирургического корпуса

В областной больнице, где строится объект, ежегодно проводят не меньше 1500 операций на сердце. При этом в клинике всего одна специализированная операционная. Остро не хватает и мест в реанимации. В новом корпусе оборудуют две кардио- и одну гибридную операционные. Это позволит вдвое увеличить объем помощи пациентам с заболеваниями сердца.

Чтобы стандарт «120 минут» был доступен всем. В Могилёве заложили первый камень нового кардиохирургического корпуса

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Президентом принято решение поддержать перечисление финансовых средств – 1,25% от выручки успешно работающих предприятий – для того, чтобы мы завершили объекты.

Чтобы стандарт «120 минут» был доступен всем. В Могилёве заложили первый камень нового кардиохирургического корпуса

Александр Мрочек, главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси:
Организация должна быть таковой, чтобы золотой стандарт «120 минут» был доступен каждому гражданину, приживающему на любой территории. Задача такая: и в Могилевской области организовать такую возможность для наших пациентов.

Чтобы стандарт «120 минут» был доступен всем. В Могилёве заложили первый камень нового кардиохирургического корпуса

В области уже открылись новый перинатальный центр и больница в Осиповичах. Строится поликлиника в молодом микрорайоне Казимировка в Могилеве. В ближайшее время будет заложен и новый корпус городской больницы.

Люди в материале: Леонид Заяц, Александр Мрочек
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Капсулу с посланием для потомков и первый камень нового кардиохирургического корпуса заложили в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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