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По статистике ВЦИОМ Александр Лукашенко самый популярный зарубежный политик среди россиян

22.01.2020 11:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самый популярный зарубежный политик среди россиян – Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По статистике ВЦИОМ Александр Лукашенко самый популярный зарубежный политик среди россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал формулировки, на основании которых сделан такой вывод.

По статистике ВЦИОМ Александр Лукашенко самый популярный зарубежный политик среди россиян

В соседнем государстве Александра Лукашенко воспринимают как настоящего рачительного хозяина, как человека, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивающего достаточно жесткий порядок в своей стране. Плюс ко всему политика нашего Президента воспринимается как пророссийская, а не прозападная.

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Новости Беларуси. Самый популярный зарубежный политик среди россиян – Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всероссийский центр...
 
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