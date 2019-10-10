«Не экономьте деньги, чтобы не получилось вот так!». Скандал: певицу обвинили в «воровстве» модели платья

Источник материала: Tut.by

Белорусский шоу-бизнес не пестрит скандалами, но нынешняя «Песня года» без них не обошлась. Правда, дело не в репертуаре артистов и не в конкуренции, а в платье певицы Влады, которую после мероприятия обвинили в «воровстве» дизайнерской идеи.

Дизайнеры сестры Парфенович написали гневный пост и объяснили: такую бурную реакцию у них вызвал не конкретно этот случай, а то, что такое происходит не первый раз и уважать право дизайнера на авторскую идею не принято.

— Я не из тех людей, которые реагируют на каждую мелочь, я человек справедливости, — пишет дизайнер Марина Парфенович. — В нашей творческой жизни за 20 лет было много ситуаций, о которых хотелось кричать в голос, но мы собирали все силы в кулак, не реагировали, не выставляли посты в интернет и шли дальше, просто мило улыбаясь. Но всему когда-либо приходит конец. Конец терпению! В нашей жизни это не первая ситуация с платьями, когда наши вещи неумело копировались, но мы не предпринимали меры! К сожалению певице Владе не повезло, да, именно не повезло, наше терпение закончилось!

Уважаемые певцы и звезды белорусской эстрады, пожалуйста, не экономьте деньги, чтобы не получилось вот так! Уважайте свой труд и труд других людей, даже если вам кажется что вы лично не знакомы. А если вы решили выйти в копии, то пусть эта копия будет лучше оригинала. Так как мне лично очень стыдно от одной мысли, что кто-то решит, что платье для певицы Влады, шили мы — слишком оно плохо сидит и выглядит.

Также дизайнер написала, что готова идти в суд, если певица не извинится и будет в будущем надевать платье для сценических выходов и съемок.

Сама же Влада в комментариях для ресурса «Наша Нina» прокомментировала, что не знакома с работами сестер Парфенович, а идею создания такого платья ей предложила швея, которая живет не в Беларуси.

Называть имя швеи Влада отказывается, однако подчеркивает, что работать с ней больше не будет, как и надевать «павлинье» платье.