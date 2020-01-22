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Лера Яскевич выпустила клип, который снимали на Октябрьской

22.01.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская исполнительница Лера Яскевич выпустила клип на песню «Месяц», релиз которой состоялся в сентябре прошлого года. «Это моя сама долгожданная и любимая премьера», — говорила о сингле девушка.

Это трек о том, сколько времени нужно, чтобы выбросить кого-то из своей головы. Сама исполнительница говорит, что «месяц» — это, безусловно, метафора любому времени в вашей жизни. «Это может быть неделя и даже годы. А для кого-то, возможно, всего лишь часы», — поясняет она.

Клип снимали на тусовочной столичной улице Октябрьской.

Лера Яскевич — 20-летняя белоруска, которая стала известна благодаря YouTube и каверам на треки Макса Коржа, Басты, ЛСП. Позже стала исполнять свою, авторскую музыку. Теперь она дает концерты не только в Минске, но и в странах ближнего зарубежья.

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Теги: Минск
 
 
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Это трек о том, сколько времени нужно, чтобы выбросить кого-то из своей головы. Сама исполнительница говорит, что «месяц» - это, безусловно, метафора любому времени в...
 
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