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Лера Яскевич выпустила клип, который снимали на Октябрьской
Источник материала: Tut.by
Белорусская исполнительница Лера Яскевич выпустила клип на песню «Месяц», релиз которой состоялся в сентябре прошлого года. «Это моя сама долгожданная и любимая премьера», — говорила о сингле девушка.
Это трек о том, сколько времени нужно, чтобы выбросить кого-то из своей головы. Сама исполнительница говорит, что «месяц» — это, безусловно, метафора любому времени в вашей жизни. «Это может быть неделя и даже годы. А для кого-то, возможно, всего лишь часы», — поясняет она.
Клип снимали на тусовочной столичной улице Октябрьской.
Лера Яскевич — 20-летняя белоруска, которая стала известна благодаря YouTube и каверам на треки Макса Коржа, Басты, ЛСП. Позже стала исполнять свою, авторскую музыку. Теперь она дает концерты не только в Минске, но и в странах ближнего зарубежья.
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Это трек о том, сколько времени нужно, чтобы выбросить кого-то из своей головы. Сама исполнительница говорит, что «месяц» - это, безусловно, метафора любому времени в...
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